Σοβαρή καταγγελία στο iPaidia.gr: Πάνω από 2.000 φοιτητές εκτός μετεγγραφών – Η σοβαρή περίπτωση φοιτήτριας

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Σοβαρή καταγγελία για απόρριψη αίτησης μετεγγραφής φοιτήτριας του τμήματος Φιλολογίας έρχεται στο φως, με τον Φοιτητικό Σύλλογο Φιλοσοφικής να ζητά την άμεση ικανοποίηση του αιτήματός της, επικαλούμενος κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έλαβε το iPaidia.gr, η φοιτήτρια δεν έγινε δεκτή για μετεγγραφή, παρότι ο πατέρας της έχει αναπηρία 80% και το κατά κεφαλήν εισόδημα της οικογένειας είναι κάτω από 6.000 ευρώ την τελευταία τριετία.

Η υπόθεση παρουσιάζεται από τον Σύλλογο ως ενδεικτική των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν φοιτητές οι οποίοι ζητούν μετεγγραφή για λόγους ανάγκης, ενώ γίνεται λόγος για περισσότερες από 2.000 απορρίψεις αιτήσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Ο Φοιτητικός Σύλλογος ζητά να ανοίξουν και να γίνουν δεκτές οι κατ’ εξαίρεση αιτήσεις μετεγγραφών, καθώς και να δοθεί η δυνατότητα στη φοιτήτρια να συμμετάσχει κανονικά στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου.

Η επιστολή που έλαβε το iPaidia.gr:

Ονομάζομαι Ντ. Ε., είμαι φοιτήτρια του τμήματος Φιλολογίας και απευθύνομαι σε εσάς για να καταγγείλω ένα σοβαρό θέμα που αφορά τη μετεγγραφή μου. Παραθέτω την απόφαση του φοιτητικού συλλόγου Φιλοσοφικής επί του θέματος:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ

Είναι ντροπή! Το Υπουργείο δεν δέχεται την μεταγραφή συμφοιτήτριας μας που ο πατέρας της έχει 80% αναπηρία.

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Για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 στον διαγωνισμό φτώχειας που στήνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας, κόπηκαν περισσότεροι από 2.000 φοιτητές που έκανα αίτηση μεταγραφής για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους.

Το Υπουργείο ξεπερνάει τα όρια της ντροπής και της απανθρωπιάς.

Απέρριψαν αίτηση μεταγραφής συναδέλφισσάς μας από το πρώτο έτος του Φιλολογικού, με τον πατέρα της να έχει 80% αναπηρία και εισόδημα κάτω από 6.000 ευρώ κατά κεφαλή την τελευταία τριετία.

Σε συνάντηση της ίδιας με εκπρόσωπο του Υπουργείου ειπώθηκε πως δεν υπάρχει καμία ελπίδα να την δεχτούν στο Πανεπιστήμιο διατηρώντας υποτιμητική στάση απέναντι της όπως είχαμε ξανά δει άλλωστε ανάλογη αντιμετώπιση πριν λίγες βδομάδες σε κινητοποίηση του Συλλόγου μας με φοιτητές του μουσικού για να προχωρήσει το αίτημα της μεταγραφής τους. Επικαλέστηκαν μάλιστα ένα υποτιθέμενο τεχνικό πρόβλημα για τα οικονομικά κριτήρια, ωστόσο η απάντηση του Υπουργείου στην επισύναψη, έπειτα από τη συνάντηση, της συμπληρωμένης αίτησης στις 29/10/25 παραμένει μέχρι σήμερα ανύπαρκτη ενώ στο αίτημα θεραπείας λόγω αναπηρίας δεν εντοπίζεται κανένα τεχνικό πρόβλημα.

Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω έφτασαν στο σημείο να πουν πως μόνο εάν δηλωθεί ως συμπαραστάτης του πατέρα της μπορεί και να περάσει η μεταγραφή της κάτι που μπορεί να γίνει μόνο δικαστικά με μεγάλα ατομικά έξοδα ( πάνω από 2.000 ευρώ).

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Τους κάνουμε σε Κυβέρνηση και Υπουργείο για άλλη μια φορά ξεκάθαρο πως οι φοιτητές δεν θα το ανεχθούμε! Είναι υπόθεσή όλων μας η συναδέλφισσά μας να μην αποκλειστεί από τις σπουδές, να πάρει την μεταγραφή της.

Διεκδικούμε:

Να ανοίξουν και να γίνουν δεκτές οι κατ’ εξαίρεση αιτήσεις μεταγραφών. Να πάρει εδώ και τώρα η συμφοιτήτρια μας την μεταγραφή της!

Να δώσει κανονικά την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου.