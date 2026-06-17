Επίδομα αδείας 2026: Πότε πληρώνεται και πόσα παίρνουν οι εργαζόμενοι

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Το επίδομα αδείας καταβάλλεται πριν από την έναρξη της κανονικής άδειας των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, με το ποσό να αυξάνεται το 2026 λόγω της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού.

Το επίδομα αδείας μπαίνει στο επίκεντρο για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, καθώς η καταβολή του συνδέεται άμεσα με την έναρξη της κανονικής άδειας και τον προγραμματισμό των καλοκαιρινών εξόδων.

Η εργατική νομοθεσία προβλέπει ότι το επίδομα πρέπει να καταβάλλεται από τον εργοδότη μαζί με τις αποδοχές αδείας, πριν ο εργαζόμενος ξεκινήσει την άδειά του. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι ο εργαζόμενος έχει στη διάθεσή του τα χρήματα που δικαιούται για την περίοδο ανάπαυσης.

Πότε καταβάλλεται το επίδομα αδείας

Το επίδομα αδείας δεν καταβάλλεται σε τυχαίο χρόνο, αλλά συνδέεται με τη χορήγηση της κανονικής άδειας. Ο εργοδότης οφείλει να το πληρώσει πριν από την έναρξη της άδειας, μαζί με τις αντίστοιχες αποδοχές.

Σε περίπτωση που η ετήσια άδεια χορηγηθεί τμηματικά, το επίδομα καταβάλλεται συνήθως όταν ο εργαζόμενος λάβει το μεγαλύτερο μέρος της άδειάς του. Ωστόσο, εργοδότης και εργαζόμενος μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικά, εφόσον τηρούνται οι προβλέψεις της νομοθεσίας.

Αν η εργασιακή σχέση λυθεί πριν ο εργαζόμενος λάβει την άδειά του, είτε λόγω παραίτησης είτε λόγω απόλυσης, τότε δικαιούται να λάβει τις αποδοχές άδειας και το αναλογούν επίδομα αδείας στην τελική εκκαθάριση.

Τι αλλάζει το 2026 με τον κατώτατο μισθό

Η βασική αλλαγή για το 2026 αφορά τους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Από την 1η Απριλίου, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 920 ευρώ μεικτά, από 880 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως.

Η αύξηση αυτή επηρεάζει και το επίδομα αδείας, καθώς το ποσό υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του εργαζομένου. Έτσι, για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, το επίδομα αδείας διαμορφώνεται πλέον στα 589,41 ευρώ.

Το αντίστοιχο ποσό το προηγούμενο έτος ήταν 556,05 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι με κατώτατο μισθό θα δουν αυξημένο επίδομα σε σχέση με πέρυσι.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αμείβεται ο εργαζόμενος. Για όσους λαμβάνουν μηνιαίο μισθό, το επίδομα αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού.

Για εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο, ωρομίσθιο ή ποσοστά, το ποσό του επιδόματος δεν μπορεί να ξεπερνά τα 13 ημερομίσθια.

Πέρα από το επίδομα, ο εργαζόμενος δικαιούται και τις αποδοχές αδείας. Πρόκειται για τις τακτικές αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά κατά το διάστημα της άδειάς του.

Τι περιλαμβάνουν οι αποδοχές αδείας

Στις αποδοχές αδείας περιλαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές του εργαζομένου, όπως αυτές διαμορφώνονται στην πράξη κατά την εργασία του.

Σε αυτές μπορούν να συνυπολογιστούν αμοιβές για εργασία σε Κυριακές και αργίες, νυχτερινή απασχόληση, υπερεργασία και νόμιμη υπερωρία, εφόσον οι αμοιβές αυτές αποτελούν σταθερό μέρος των αποδοχών του.

Με άλλα λόγια, ο εργαζόμενος δεν πρέπει να ζημιώνεται οικονομικά επειδή λαμβάνει την κανονική του άδεια. Οι αποδοχές αδείας αποτυπώνουν τις τακτικές αποδοχές που θα είχε αν εργαζόταν κανονικά.

Τι δεν συνυπολογίζεται

Στις αποδοχές αδείας δεν περιλαμβάνονται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. Τα συγκεκριμένα επιδόματα αποτελούν ξεχωριστές παροχές και δεν εντάσσονται στον υπολογισμό των αποδοχών της κανονικής άδειας.

Επίσης, δεν συνυπολογίζονται αποζημιώσεις που σχετίζονται με παράνομη υπερωριακή εργασία. Το επίδομα αδείας συνδέεται αποκλειστικά με το δικαίωμα της ετήσιας ανάπαυσης του εργαζομένου.

Δεν πρόκειται, δηλαδή, για ανεξάρτητη πρόσθετη ετήσια παροχή, αλλά για δικαίωμα που ακολουθεί την κανονική άδεια και καταβάλλεται μαζί με τις αντίστοιχες αποδοχές.