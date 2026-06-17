Διευκολύνσεις για την ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών – Τι λέει το έγγραφο

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Με υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr και αποστολή με email θα μπορεί να γίνεται δεκτή η ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών στην οργανική τους θέση, σύμφωνα με έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ Ιωάννη Παπαδομαρκάκη.

Διευκολύνσεις για την ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβλέπει έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Παπαδομαρκάκη.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική θέση, με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026, θα μπορεί να γίνεται δεκτή με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr και αποστολή της με email στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Ποιους αφορά η διευκόλυνση

Η ρύθμιση αφορά εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι αποσπασμένοι. Αφορά επίσης όσους μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος σε άλλο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ.

Η ίδια δυνατότητα προβλέπεται και για περιπτώσεις όπου υπάρχει λόγος ανυπαίτιου κωλύματος. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί δεν θα χρειάζεται να μετακινηθούν υποχρεωτικά μόνο για την τυπική διαδικασία της ανάληψης υπηρεσίας, εφόσον εμπίπτουν στις προβλεπόμενες περιπτώσεις.

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Πώς θα γίνεται η ανάληψη υπηρεσίας

Η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνεται με υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Στη συνέχεια, η δήλωση θα αποστέλλεται με email στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Η διαδικασία αυτή αφορά την ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική θέση των εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026. Στόχος είναι να υπάρξει διοικητική διευκόλυνση, κυρίως για όσους υπηρετούν μακριά από την οργανική τους θέση.

Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας

Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ειδικά ότι οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2025-2026 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από όλες τις υποχρεώσεις τους.

Συγκεκριμένα, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα. Επίσης, δεν απαλλάσσονται από τυχόν άλλη υποχρέωση που έχουν στο ΠΥΣΔΕ της οργανικής τους θέσης.

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Το έγγραφο εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και απευθύνεται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Κοινοποιείται επίσης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το θέμα του εγγράφου είναι η «Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».