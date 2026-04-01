Fuel Pass 2026: Νέα ημερομηνία για αιτήσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα στο gov.gr

Το fuel pass 2026 εισέρχεται στην τελική ευθεία για την ενεργοποίηση της πλατφόρμας, με στόχο την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.

Fuel pass 2026 βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία ενεργοποίησης, καθώς η πλατφόρμα αιτήσεων στο gov.gr αναμένεται να ανοίξει μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες, με στόχο οι δικαιούχοι να λάβουν την οικονομική ενίσχυση πριν από την ολοκλήρωση της Μεγάλης Εβδομάδας.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων προγραμματίζεται να ξεκινήσει έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προετοιμάζουν την ψηφιακή πύλη για την υποδοχή των ενδιαφερόμενων, ενώ η εκταμίευση των ποσών τοποθετείται χρονικά μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το fuel pass 2026

Η έναρξη της διαδικασίας αιτήσεων μετατέθηκε χρονικά, καθώς ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε νωρίτερη ενεργοποίηση του συστήματος. Ωστόσο, τελικά το άνοιγμα της πλατφόρμας τοποθετείται στο διάστημα από αύριο έως και την Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα του gov.gr για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με τις αρμόδιες αρχές να επιδιώκουν την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε να επιταχυνθεί και η καταβολή των ποσών.

Η αιτία της καθυστέρησης και τα επόμενα βήματα

Η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του fuel pass 2026 συνδέεται με την αναμονή για την ψήφιση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

Μετά τη θεσμοθέτηση της ρύθμισης, οι διαδικασίες θα κινηθούν με ταχύ ρυθμό, ώστε να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα και να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Ποιοι μπορούν να λάβουν την επιδότηση

Η επιδότηση του fuel pass 2026 αφορά τη χρήση σε πρατήρια υγρών καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, καλύπτοντας ακόμη και μεμονωμένες αγορές καυσίμου.

Για την έγκριση της αίτησης απαιτείται το όχημα να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας, προϋποθέσεις που αποτελούν βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας.

Οι εξελίξεις στις τιμές καυσίμων

Η αγορά καυσίμων παρουσιάζει διαφορετικές τάσεις, με τη βενζίνη να καταγράφει μικρή αποκλιμάκωση, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ακολουθεί ανοδική πορεία.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή της αμόλυβδης υποχώρησε από τα 2,052 ευρώ το λίτρο στις 26 Μαρτίου, στα 2,049 ευρώ στις 27 Μαρτίου και στα 2,046 ευρώ στις 29 Μαρτίου. Αντίθετα, το ντίζελ κίνησης αυξήθηκε από τα 2,10 ευρώ στα 2,107 ευρώ και στη συνέχεια στα 2,114 ευρώ ανά λίτρο.

Η επιδότηση στο πετρέλαιο και η τελική τιμή

Από την Τετάρτη 1η Απριλίου τίθεται σε εφαρμογή η οριζόντια επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο, η οποία σε συνδυασμό με τον ΦΠΑ οδηγεί σε συνολική ελάφρυνση περίπου 0,20 ευρώ ανά λίτρο.

Με βάση τη μέση τιμή των 2,114 ευρώ, η τελική τιμή εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα 1,914 ευρώ το λίτρο, παραμένοντας ωστόσο υψηλότερη σε σχέση με τα προ της κρίσης επίπεδα των 1,565 ευρώ.