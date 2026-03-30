Fuel Pass: Τα ποσά, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αίτησης

Πίνακας περιεχομένων

Η επιδότηση καυσίμων Fuel Pass ενεργοποιείται άμεσα, με ενίσχυση έως 60 ευρώ και στόχο τη στήριξη των οδηγών απέναντι στις αυξήσεις των τιμών.

Η επιδότηση καυσίμων Fuel Pass μπαίνει στην τελική ευθεία για την ενεργοποίησή της, με την πλατφόρμα στο gov.gr να αναμένεται να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα, όπως επισημάνθηκε και σε σχετική ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Στόχος είναι οι δικαιούχοι να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους πριν από το Πάσχα, ώστε να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις της περιόδου.

Εμείς παρακολουθούμε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει τις επιπτώσεις από το νέο κύμα αυξήσεων στα καύσιμα, μέσα από ένα στοχευμένο μέτρο στήριξης που επιχειρεί να μειώσει το κόστος στην αντλία χωρίς σημαντική επιβάρυνση του προϋπολογισμού.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά της επιδότησης

Η οικονομική ενίσχυση καλύπτει τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξει ο δικαιούχος να τη λάβει. Η επιλογή της ψηφιακής κάρτας προσφέρει υψηλότερο ποσό σε σχέση με την απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Αύξηση κατώτατου μισθού, επιδόματος ανεργίας και Fuel Pass: Τα νέα μέτρα για Απρίλιο και Μάιο

Συγκεκριμένα, στην ηπειρωτική Ελλάδα η ενίσχυση φτάνει τα 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και τα 40 ευρώ μέσω IBAN, ενώ για τις νησιωτικές περιοχές τα ποσά ανέρχονται σε 60 και 50 ευρώ αντίστοιχα. Για τους κατόχους μοτοσικλετών προβλέπονται 30 και 35 ευρώ μέσω κάρτας, με το ποσό να μειώνεται κατά 5 ευρώ όταν επιλέγεται τραπεζικός λογαριασμός.

Οι επιλογές πληρωμής και η χρήση της ενίσχυσης

Η ψηφιακή κάρτα δίνει ένα επιπλέον όφελος 10 ευρώ, καθιστώντας την πιο συμφέρουσα επιλογή για τους δικαιούχους. Επιπλέον, επιτρέπει άμεση χρήση του ποσού όχι μόνο σε πρατήρια καυσίμων, αλλά και σε μέσα μεταφοράς ή ταξί.

Fuel Pass: Δείτε πώς κάνετε αίτηση, ποιοί το δικαιούνται, πότε πληρώνονται τα ποσά

Αντίθετα, η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των χρημάτων, αλλά συνοδεύεται από χαμηλότερη ενίσχυση. Οι δικαιούχοι καλούνται να επιλέξουν τον τρόπο που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες τους.

Ποιοι μπορούν να λάβουν το Fuel Pass

Το μέτρο απευθύνεται κυρίως σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και αφορά ιδιοκτήτες οχημάτων βενζίνης ή diesel. Τα εισοδηματικά όρια ορίζονται στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Fuel Pass 2026: Δείτε πότε ανοίγουν οι αιτήσεις στο gov.gr – Τα ποσά της ενίσχυσης

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται περίπου στις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσαύξηση. Η στόχευση του μέτρου είναι να καλύψει μεγάλο μέρος των περίπου 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων στη χώρα.

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση

Για να εγκριθεί η επιδότηση, το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών. Παράλληλα, κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα στην πλατφόρμα του gov.gr.

Σε περιπτώσεις ζευγαριών που πληρούν τα κριτήρια, υπάρχει δυνατότητα να λάβουν και οι δύο την ενίσχυση, εφόσον διαθέτουν διαφορετικά οχήματα. Κάθε δικαιούχος υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση, δηλώνοντας όχημα που του ανήκει ή στο οποίο είναι συνιδιοκτήτης.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο από το μέτρο

Ιδιαίτερο όφελος προκύπτει για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν οχήματα diesel, καθώς συνδυάζουν δύο παρεμβάσεις. Από τη μία επωφελούνται από τη μείωση της τιμής στην αντλία από την 1η Απριλίου και από την άλλη λαμβάνουν την επιδότηση μέσω του Fuel Pass.

Η συνολική ενίσχυση αντιστοιχεί περίπου σε 30 έως 36 λεπτά ανά λίτρο, με βάση τη μέση κατανάλωση, συμβάλλοντας στην απορρόφηση μέρους των αυξήσεων που προκαλούνται από τη διεθνή ενεργειακή αστάθεια.