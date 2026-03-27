Fuel Pass 2026: Είναι οριστικό – Δείτε πότε ανοίγουν οι αιτήσεις στο gov.gr – Τα ποσά της ενίσχυσης

Το Fuel Pass 2026 ενεργοποιείται άμεσα με ενίσχυση για καύσιμα, διπλή επιδότηση για diesel και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν την πλειονότητα των πολιτών.

Το Fuel Pass 2026 μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης μέσα στις επόμενες ημέρες, με την πλατφόρμα του gov.gr να αναμένεται να ανοίξει άμεσα, ώστε οι πρώτες πληρωμές να πραγματοποιηθούν πριν από το Πάσχα. Η διαδικασία θα ξεκινήσει πιθανότατα στις αρχές της εβδομάδας, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν αίτηση.

Η νέα επιδότηση καυσίμων συνοδεύεται από διαφοροποιημένα ποσά, ειδικές προβλέψεις για συγκεκριμένες κατηγορίες οδηγών και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, με στόχο να καλύψει τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών.

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση

Το μέτρο αφορά ευρύ φάσμα νοικοκυριών, καθώς εκτιμάται ότι περίπου 8 στους 10 πολίτες πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης. Τα εισοδηματικά όρια έχουν καθοριστεί ώστε να καλύπτουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Fuel pass 2026: Ποιοί κάτοχοι οχημάτων είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι

Για τους άγαμους, το όριο φτάνει έως τις 25.000 ευρώ, για τα ζευγάρια έως τις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται έως τις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχες προσαυξήσεις.

Πώς γίνεται η αίτηση και τι ισχύει για τα οχήματα

Οι δικαιούχοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς τους κωδικούς και θα δηλώνουν το όχημα για το οποίο αιτούνται την επιδότηση. Η ενίσχυση αφορά ένα όχημα ανά δικαιούχο.

Η διαδικασία είναι απλή και συνδέεται άμεσα με την ταυτοποίηση των στοιχείων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιδότηση θα αποδοθεί στο σωστό όχημα και δικαιούχο.

Τα ποσά της επιδότησης ανά επιλογή και περιοχή

Η ενίσχυση διαφοροποιείται τόσο με βάση τον τρόπο καταβολής όσο και την περιοχή. Σε μηνιαία βάση, το ποσό ανέρχεται στα 25 ευρώ για όσους επιλέξουν voucher και στα 20 ευρώ για όσους προτιμήσουν κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Παράλληλα, για δύο μήνες, προβλέπονται ποσά 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή 40 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό για αυτοκίνητα στις αστικές περιοχές, ενώ στα νησιά τα ποσά αυξάνονται κατά 10 ευρώ. Για τα δίκυκλα ισχύουν χαμηλότερα ποσά, με αντίστοιχη προσαύξηση για τις νησιωτικές περιοχές. Η επιδότηση καλύπτει όλα τα καύσιμα, όπως βενζίνη, diesel και υγραέριο.

Διπλή ενίσχυση για τους οδηγούς diesel

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στους οδηγούς πετρελαιοκίνητων οχημάτων, οι οποίοι, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, επωφελούνται από διπλή επιδότηση. Συγκεκριμένα, λαμβάνουν τόσο το Fuel Pass όσο και την επιδότηση στην αντλία.

Η ενίσχυση στην αντλία ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο, στοιχείο που αυξάνει σημαντικά το συνολικό όφελος. Η επιλογή αυτή συνδέεται με τη μεγάλη χρήση του diesel στην παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και με τις μεγαλύτερες αυξήσεις που έχουν καταγραφεί σε σχέση με τη βενζίνη.

Γιατί επιλέχθηκε η επιδότηση αντί της μείωσης φόρου

Απαντώντας σε κριτική για τη μη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το οικονομικό επιτελείο υποστηρίζει ότι η επιδότηση αποτελεί πιο αποδοτική λύση για τους πολίτες.

Όπως επισημαίνεται, μια ενδεχόμενη μείωση φόρου στο diesel θα οδηγούσε σε όφελος περίπου 8 λεπτών ανά λίτρο, ενώ μέσω της επιδότησης στην αντλία το όφελος φτάνει τα 20 λεπτά. Αντίστοιχα, στη βενζίνη, το συνολικό όφελος μέσω του Fuel Pass προσεγγίζει ή και υπερβαίνει αυτό που θα προέκυπτε από φορολογική μείωση.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων

Το οικονομικό επιτελείο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων, εφόσον οι συνθήκες στην αγορά ενέργειας επιδεινωθούν. Η πορεία των τιμών παραμένει καθοριστικός παράγοντας για τις επόμενες αποφάσεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το Fuel Pass μπορεί να καλύψει τις αυξήσεις έως ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμών, ωστόσο σε περίπτωση περαιτέρω επιβάρυνσης δεν αποκλείεται η ενεργοποίηση νέων παρεμβάσεων, είτε σε δημοσιονομικό είτε σε ρυθμιστικό επίπεδο.