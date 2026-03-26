Προειδοποίηση για απάτη με το Fuel Pass 2026 και παραπλανητικά μηνύματα: Πώς δρουν

Προειδοποίηση για παραπλανητικά SMS σχετικά με το Fuel Pass 2026 απευθύνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Το Fuel Pass 2026 βρίσκεται στο επίκεντρο νέας προειδοποίησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς καταγράφεται κύμα παραπλανητικών SMS που απευθύνονται σε πολίτες. Τα μηνύματα αυτά επιχειρούν να εμφανιστούν ως επίσημες ενημερώσεις, δημιουργώντας την ψευδή εντύπωση ότι σχετίζονται με κρατικές παροχές.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι πρόκειται για απόπειρες εξαπάτησης, οι οποίες έχουν στόχο την υποκλοπή ευαίσθητων προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων. Οι πολίτες καλούνται να δείξουν αυξημένη προσοχή και να μην ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους επικοινωνίες.

Πώς λειτουργούν τα παραπλανητικά SMS για το Fuel Pass 2026

Τα επίμαχα μηνύματα ενημερώνουν τους παραλήπτες ότι είναι δήθεν δικαιούχοι του Fuel Pass 2026 και τους καλούν να ακολουθήσουν έναν σύνδεσμο για να προχωρήσουν σε αίτηση ή επιβεβαίωση στοιχείων. Η πρακτική αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επιθέσεων τύπου phishing.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του Υπουργείου, οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν διατυπώσεις που μιμούνται δημόσιες υπηρεσίες, ενώ οι σύνδεσμοι που αποστέλλονται δεν αντιστοιχούν σε επίσημες ιστοσελίδες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για την εξαπάτηση των πολιτών και δεν σχετίζεται με κρατικό φορέα.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Οι αρμόδιες αρχές τονίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται επιλογή τέτοιων συνδέσμων ή εισαγωγή προσωπικών στοιχείων. Υπογραμμίζεται ότι οι δημόσιες υπηρεσίες δεν ζητούν μέσω SMS από τους πολίτες να υποβάλουν αιτήσεις ή να κοινοποιήσουν δεδομένα.

Επιπλέον, συνιστάται η αποφυγή κοινοποίησης ευαίσθητων πληροφοριών, όπως κωδικοί πρόσβασης, στοιχεία τραπεζικών καρτών ή προσωπικά δεδομένα, σε τρίτους που εμφανίζονται ως διαμεσολαβητές ή συνεργάτες. Η προσοχή είναι κρίσιμη, ιδιαίτερα όταν τα μηνύματα δημιουργούν αίσθηση επείγοντος.

Τι είναι το phishing και πώς αναγνωρίζεται

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας υπενθυμίζει ότι το phishing αποτελεί μορφή ηλεκτρονικής απάτης, κατά την οποία ο αποστολέας προσποιείται έναν αξιόπιστο οργανισμό. Μέσω αυτής της μεθόδου επιχειρεί να παραπλανήσει τον χρήστη ώστε να αποκαλύψει προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία.

Τα μηνύματα αυτού του τύπου συχνά περιλαμβάνουν ύποπτες διευθύνσεις αποστολέα ή συνδέσμους που δεν αντιστοιχούν σε επίσημους φορείς. Παράλληλα, ενδέχεται να περιέχουν ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη, τα οποία αποτελούν ένδειξη ότι πρόκειται για κακόβουλη επικοινωνία.

Οδηγίες για ασφαλή πλοήγηση και προστασία

Για την αποφυγή τέτοιων επιθέσεων, οι πολίτες καλούνται να επισκέπτονται αποκλειστικά τις επίσημες ιστοσελίδες των φορέων ή τις αντίστοιχες εφαρμογές, αποφεύγοντας συνδέσμους που προέρχονται από μηνύματα ή email.

Επίσης, συνιστάται η επιβεβαίωση της αυθεντικότητας ενός μηνύματος πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, καθώς και η χρήση εργαλείων ασφάλειας που μπορούν να εντοπίσουν κακόβουλο περιεχόμενο. Η αυξημένη επιφυλακτικότητα και ο έλεγχος των πληροφοριών αποτελούν βασικά μέσα προστασίας από τέτοιες πρακτικές.