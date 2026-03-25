Fuel Pass 2026: ΑΝΟΙΓΕΙ η πλατφόρμα – Ποιοί είναι οι δικαιούχοι, τα ποσά και ο τρόπος πληρωμής

Ανοίγει μέσα στην εβδομάδα η πλατφόρμα για το fuel pass, με πληρωμές πριν το Πάσχα και συγκεκριμένα ποσά ανά όχημα και περιοχή.

Το Fuel pass 2026 ανοίγει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, με στόχο οι δικαιούχοι να λάβουν την επιδότηση για τα καύσιμα πριν από το Πάσχα, σύμφωνα με όσα ανέφεραν ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς κατά την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ενίσχυση θα δοθεί είτε μέσω ψηφιακής κάρτας είτε με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με διαφοροποιήσεις στα ποσά, ενώ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας στο gov.gr.

Πώς θα καταβληθεί η ενίσχυση στους δικαιούχους

Η επιδότηση καυσίμων θα αποδοθεί κυρίως μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Η συγκεκριμένη μορφή ενίσχυσης θεωρείται η βασική επιλογή για την πλειονότητα των δικαιούχων.

Για όσους δεν διαθέτουν τη δυνατότητα χρήσης smartphone, προβλέπεται εναλλακτικά η καταβολή του ποσού απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση το ύψος της επιδότησης είναι μειωμένο.

Η διαδικασία αίτησης και οι βασικές προϋποθέσεις

Για να χορηγηθεί η ενίσχυση, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να δηλώσει στην ειδική πλατφόρμα το όχημα για το οποίο αιτείται το fuel pass. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας στο gov.gr.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες, συνιδιοκτήτες ή έχουν συνάψει σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing) για το όχημα. Παράλληλα, κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί μόνο από έναν δικαιούχο και κάθε δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει μόνο ένα όχημα.

Τι ισχύει για τα οχήματα που δηλώνονται

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της επιδότησης είναι το όχημα να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις αποτελούν απαραίτητο κριτήριο για την έγκριση της αίτησης, καθώς η ενίσχυση συνδέεται άμεσα με τη νόμιμη χρήση του οχήματος.

Τα ποσά της επιδότησης για αυτοκίνητα και μηχανές

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην ηπειρωτική χώρα θα λάβουν 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ εφόσον επιλέξουν την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Για τους κατοίκους νησιωτικών περιοχών τα ποσά αυξάνονται σε 60 ευρώ και 50 ευρώ αντίστοιχα.

Για τους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών, η ενίσχυση διαμορφώνεται σε 30 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας και 25 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού στην ηπειρωτική χώρα, ενώ στη νησιωτική χώρα τα ποσά ανέρχονται σε 35 και 30 ευρώ αντίστοιχα.

Τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση

Τα εισοδηματικά κριτήρια για τη λήψη της επιδότησης ορίζονται στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο προβλέπεται προσαύξηση 5.000 ευρώ.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με αντίστοιχη προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.