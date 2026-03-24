Diesel κίνησης: Πώς θα εφαρμοστεί η επιδότηση και τι σημαίνει για τις τιμές

Η επιδότηση στο diesel κίνησης φέρνει μείωση περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο στην αντλία από την 1η Απριλίου, με δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τις τιμές.

Η επιδότηση στο diesel κίνησης τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου, οδηγώντας σε αισθητή μείωση της τιμής στην αντλία, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση κατά την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης. Το όφελος για τους καταναλωτές εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 20 λεπτά ανά λίτρο, με στόχο την άμεση ανακούφιση από τις αυξομειώσεις των τιμών.

Το μέτρο χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και αφορά το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης diesel που διατίθεται στην εγχώρια αγορά, ενώ συνοδεύεται από μηχανισμό ελέγχου ώστε η μείωση να φτάνει στην τελική τιμή.

Πώς διαμορφώνεται η επιδότηση στο diesel κίνησης

Η ενίσχυση υπολογίζεται στα 16 λεπτά ανά λίτρο, επί της αξίας των τιμολογίων προ ΦΠΑ, με αποτέλεσμα η τελική μείωση να φτάνει περίπου τα 20 λεπτά στο πρατήριο. Η εφαρμογή της αφορά αρχικά το διάστημα από την 1η Απριλίου έως και τις 30 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η επίδραση στην αγορά αναμένεται να είναι άμεση, καθώς η μείωση θα εμφανιστεί στην αντλία από την έναρξη του μέτρου, συμβάλλοντας στον περιορισμό του κόστους καυσίμων για τους καταναλωτές.

ΔΕΙΤΕ Επίδομα καυσίμων: Έρχεται το Fuel Pass 3; Τα σενάρια και οι δικαιούχοι

Κόστος και ενδεχόμενη επέκταση του μέτρου

Η δαπάνη για την εφαρμογή της επιδότησης τον Απρίλιο υπολογίζεται περίπου στα 51 εκατ. ευρώ, με βάση τα δεδομένα προηγούμενων ετών. Ωστόσο, υπάρχει πρόβλεψη για πιθανή συνέχιση του μέτρου και τον Μάιο, εφόσον οι συνθήκες στην αγορά το απαιτήσουν.

Σε αυτή την περίπτωση, το συνολικό κόστος για τους δύο μήνες εκτιμάται στα 106 εκατ. ευρώ, με τον Μάιο να εμφανίζει αυξημένη επιβάρυνση περίπου 55 εκατ. ευρώ, λόγω της αυξημένης ζήτησης που συνδέεται με τον τουρισμό και τις μεταφορές.

ΔΕΙΤΕ Μέχρι πόσο μπορούν να αυξηθούν οι τιμές σε καύσιμα και τρόφιμα μετά το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Ευελιξία μέσω νομοθετικής ρύθμισης

Για την εφαρμογή και την προσαρμογή του μέτρου προβλέπεται η κατάθεση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να τροποποιεί ή να παρατείνει την επιδότηση.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιλέγεται λόγω της έντονης μεταβλητότητας στις τιμές των καυσίμων, επιτρέποντας παρεμβάσεις που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την τελική τιμή στην αντλία, χωρίς τις περιοριστικές διαδικασίες άλλων μέτρων.

Γιατί δεν επιλέχθηκε μείωση του ΕΦΚ

Η επιλογή της επιδότησης αντί της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα. Ο ΕΦΚ στο diesel στην Ελλάδα ανέρχεται στα 41 λεπτά, επίπεδο χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 47 λεπτών.

Παράλληλα, το κατώτατο όριο που επιτρέπεται δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 33 λεπτά, γεγονός που θα περιόριζε τη μείωση μόλις στα 8 λεπτά. Αντίθετα, με την επιδότηση επιτυγχάνεται μεγαλύτερο όφελος, καθώς η μείωση φτάνει τα 20 λεπτά στην τελική τιμή.

Πώς φτάνει η μείωση στα πρατήρια

Η διαδικασία μεταφοράς της επιδότησης στην αγορά βασίζεται στη συνεργασία διυλιστηρίων, εταιρειών εμπορίας και πρατηρίων. Προβλέπεται έλεγχος στο μεικτό περιθώριο κέρδους, ώστε να διασφαλίζεται ότι η έκπτωση μετακυλίεται στον καταναλωτή.

Στην πράξη, η μείωση περνά στα πρατήρια μέσα σε διάστημα τεσσάρων έως πέντε ημερών, καθώς οι επιχειρήσεις προμηθεύονται καύσιμα σε χαμηλότερες τιμές και προσαρμόζουν ανάλογα τις τιμές πώλησης.