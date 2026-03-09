Επίδομα καυσίμων: Έρχεται το Fuel Pass 3; Τα σενάρια και οι δικαιούχοι

Ενδεχόμενη ενεργοποίηση του Fuel Pass 3 εξετάζει η κυβέρνηση μετά την εκτίναξη των διεθνών τιμών πετρελαίου, που ξεπέρασαν το όριο συναγερμού των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Η συζήτηση για το Fuel Pass 3 επανέρχεται στο προσκήνιο μετά τη σημαντική άνοδο που καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εξέλιξη που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο κυβερνητικό επιτελείο.

Οι αυξήσεις στις αγορές ενέργειας έχουν επαναφέρει στο τραπέζι τα σενάρια για μέτρα στήριξης των καταναλωτών, με βασικό στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων από το αυξημένο κόστος καυσίμων.

Οι πρόσφατες μεταβολές στις τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν το επίπεδο που η κυβέρνηση είχε θέσει ως κρίσιμο όριο, γεγονός που ενεργοποιεί τον σχεδιασμό για παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται εργαλεία που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με το ενδεχόμενο νέας οικονομικής ενίσχυσης να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και το όριο συναγερμού

Οι τιμές των διεθνών δεικτών πετρελαίου κατέγραψαν σημαντική ημερήσια άνοδο, περίπου 24%. Το πετρέλαιο Brent διαμορφώθηκε στα 114,887 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI έφτασε στα 113,526 δολάρια το βαρέλι.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η ελληνική κυβέρνηση είχε θέσει ως όριο συναγερμού τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, όταν η τιμή του πετρελαίου ξεπεράσει αυτό το επίπεδο, ενεργοποιείται μηχανισμός κινητοποίησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην αγορά.

Τα μέτρα που εξετάζονται για τα καύσιμα

Με τις τιμές να κινούνται πλέον πάνω από το όριο των 100 δολαρίων, στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζονται διάφορα σενάρια παρέμβασης. Ανάμεσα στα εργαλεία που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η επιβολή πλαφόν στην τιμή της βενζίνης, η επαναφορά του Fuel Pass και μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις κοινωνικές ομάδες που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο.

Ο σχεδιασμός αυτός δεν είναι καινούργιος, καθώς στον τρέχοντα κρατικό προϋπολογισμό έχουν ήδη εξεταστεί σενάρια που προβλέπουν τιμές πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προετοιμασμένοι μηχανισμοί για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας εξέλιξης.

Έλεγχοι στην αγορά για πιθανές ανατιμήσεις

Παράλληλα με τις διεθνείς εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας, αυξημένη επιτήρηση υπάρχει και στην εγχώρια αγορά. Η νέα αρχή που είναι αρμόδια για την προστασία του καταναλωτή πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους με στόχο να διαπιστωθεί αν καταγράφονται αδικαιολόγητες αυξήσεις σε προϊόντα.

Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται προληπτικά, καθώς οι αυξήσεις στα καύσιμα συχνά μεταφέρονται και στο κόστος άλλων προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να περιοριστεί το ενδεχόμενο φαινομένων αισχροκέρδειας ή υπερβολικών ανατιμήσεων στην αγορά.

Πώς διαμορφώνεται το σενάριο για το Fuel Pass 3

Το ύψος της νέας ενίσχυσης που θα μπορούσε να δοθεί μέσω του Fuel Pass 3 δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ποσό αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 50 και 100 ευρώ, επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί στους προηγούμενους κύκλους της ενίσχυσης.

Στον πρώτο κύκλο του Fuel Pass, που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2022, τα νοικοκυριά έλαβαν οικονομική στήριξη από 30 έως 50 ευρώ για περίοδο τριών μηνών, με διαφοροποίηση ανάλογα με τον τόπο κατοικίας. Στις νησιωτικές περιοχές το ποσό ήταν αυξημένο και η ενίσχυση μπορούσε να δοθεί είτε μέσω ψηφιακής κάρτας για χρήση σε πρατήρια καυσίμων είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με μικρότερο ποσό.

Ο δεύτερος κύκλος του μέτρου εφαρμόστηκε για το διάστημα Ιουλίου έως Σεπτεμβρίου του 2022. Τότε τα ποσά της ενίσχυσης αυξήθηκαν λόγω της περαιτέρω ανόδου των τιμών των καυσίμων, φτάνοντας έως και τα 100 ευρώ για αυτοκίνητα σε νησιωτικές περιοχές όταν η επιδότηση δινόταν μέσω κάρτας.