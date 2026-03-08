Έκτακτο επίδομα Πάσχα έως 250 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν και πότε πληρώνεται

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως 250 ευρώ σχεδιάζεται για το Πάσχα με δικαιούχους χαμηλοσυνταξιούχους, ανέργους, οικογένειες με παιδιά και ευάλωτα νοικοκυριά.

Οικονομική ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά σχεδιάζεται για την περίοδο του Πάσχα, με έκτακτη οικονομική ενίσχυση που μπορεί να φτάσει έως και τα 250 ευρώ. Το μέτρο στοχεύει κυρίως σε ομάδες πολιτών που αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές πιέσεις λόγω του υψηλού κόστους διαβίωσης, ενώ η καταβολή του επιδόματος τοποθετείται χρονικά μέσα στον Απρίλιο.

Η παρέμβαση εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο κοινωνικής στήριξης για τη φετινή χρονιά και αναμένεται να ενεργοποιηθεί μετά την οριστικοποίηση των δημοσιονομικών δεδομένων, ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση της ενίσχυσης.

Ποιοι αναμένεται να λάβουν την ενίσχυση

Το μέτρο αφορά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες με χαμηλά ή περιορισμένα εισοδήματα. Με βάση τον σχεδιασμό, δικαιούχοι θα είναι χαμηλοσυνταξιούχοι με κύρια σύνταξη έως 700 ευρώ, κυρίως όσοι δεν έχουν δει ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές τους.

Στους ωφελούμενους εντάσσονται επίσης δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, για τους οποίους εξετάζεται η καταβολή πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα.

Παράλληλα, προβλέπεται στήριξη για οικογένειες με παιδιά μέσω επιπλέον δόσης στο επίδομα Α21, αλλά και για μακροχρόνια ανέργους εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ για διάστημα από 12 έως 24 μήνες, οι οποίοι δεν λαμβάνουν άλλη οικονομική παροχή.

Τα εισοδηματικά όρια και οι προϋποθέσεις

Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης θα βασιστεί σε εισοδηματικά κριτήρια, με το βασικό όριο να υπολογίζεται περίπου στα 10.500 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικά όρια.

Για τους μακροχρόνια ανέργους εξετάζεται πρόσθετο ατομικό εισοδηματικό όριο έως 16.000 ευρώ, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για άτομα με αναπηρία, η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται χωρίς εισοδηματικό περιορισμό.

Πότε αναμένονται οι πληρωμές

Η καταβολή των ποσών εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του Απριλίου, πριν από τις εορτές του Πάσχα. Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από την επιβεβαίωση των δημοσιονομικών στοιχείων και ειδικότερα από την πορεία του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Μετά την επικύρωση των οικονομικών δεδομένων θα ακολουθήσουν οι τελικές ανακοινώσεις για το ύψος της ενίσχυσης και τον τρόπο καταβολής της.

Η πασχαλινή ενίσχυση αποσκοπεί στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και στη μερική αντιστάθμιση των συνεπειών της ακρίβειας. Παράλληλα, η εφαρμογή του μέτρου επιχειρεί να συνδυάσει κοινωνική στήριξη με τη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ευρύτερων πολιτικών παρεμβάσεων που σχεδιάζονται για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων κατά τη διάρκεια του έτους.

