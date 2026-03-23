Fuel Pass 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Oι δικαιούχοι, τα ποσά και τα κριτήρια

Πίνακας περιεχομένων

Τα μέτρα για το ντίζελ και τo fuel pass αφορούν στο δίμηνο Απριλίου-Μαΐου - Αποζημίωση στις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να μην αυξήσουν τα εισιτήρια

Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προχωρούν αυτήν την ώρα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο υφυπουργός, Θάνος Πετραλιάς.

«Όταν επηρεάζονται οι τιμές στην ενέργεια επηρεάζεται όλη η οικονομία. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια της κρίσης οπότε πρέπει να κινηθούμε ψύχραιμα και υπεύθυνα», είπε στην αρχή της τοποθέτησής του ο κ. Πιερρακάκης.

«Το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει γι αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», είπε στη συνέχεια ο υπουργός Οικονομικών.

Για diesel κίνησης

Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης «το πρώτο μέτρο αφορά το diesel κίνησης. Αν αυξηθεί πολύ το diesel αυξάνεται το κόστος μεταφοράς και τελικά η τιμή σε όλα τα προϊόντα. Ο στόχος του μέτρου δεν είναι μόνο να μειωθεί το κόστος αλλά να συγκρατηθεί γενικά το κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα. Επιδοτείται το diesel κίνησης στην αντλία με 16 λεπτά το λίτρο, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να ανέλθει σε 20 λεπτά το λίτρο. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για το δίμηνο θα είναι 106 εκατ. ευρώ».

Για τα καύσιμα

Ενίσχυση για τα καύσιμα με fuel pass, με τη μορφή ψηφιακής κάρτας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πρατήρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί. Η επιδότηση έχει υπολογιστεί ώστε να ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο. Τελικά το όφελος για τον πολίτη θα είναι μεγαλύτερο από οριζόντια μείωση του ΕΦΚ.

Η επιδότηση έχει υπολογιστεί ώστε να ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο. Με μέση κατανάλωση 70 λίτρα τον μήνα, η ενίσχυση ανέρχεται σε 50 € για την ηπειρωτική Ελλάδα και 60 € για τη νησιωτική Ελλάδα για το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου.

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα για τις οικογένειες με παιδιά, κατά αναλογία με αυτά που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» και καλύπτουν περίπου τα 3 εκ των 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων.

Όπως αναφέρθηκε κατά την εξειδίκευση των μέτρων στόχος είναι η πλατφόρμα να ανοίξει εντός της εβδομάδας.

Για λιπάσματα

Το αυξημένο κόστος παραγωγής θα περάσει στις τιμές των τροφίμων, θα επιχορηγήσουμε το 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Η επιδότηση θα δοθεί κατόπιν αίτησης σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Τι θα γίνει με τα ακτοπλοϊκά

Σε συνεργασία με τον Βασίλη Κικίλα, θα αποζημιώσουμε τις ακτοπλοϊκές στη βάση των εκπτώσεων που παρέχουν, για να συγκρατήσουν τις τιμές. Το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 56 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες παρέχουν, βάσει του παρόντος νομοθετικού πλαισίου, υποχρεωτικές εκπτώσεις σε διάφορες κατηγορίες επιβατών (φοιτητές, ανήλικα τέκνα, άτομα με αναπηρία κ.τ.λ.), το κόστος των οποίων σήμερα δεν αποζημιώνεται. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση των καυσίμων και προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων του γενικού πληθυσμού, οι εκπτώσεις αυτές θα αποζημιώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.