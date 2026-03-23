Μητσοτάκης: ΑΥΤΑ είναι τα ΝΕΑ έκτακτα μέτρα για την ακρίβεια – Επιδοτήσεις, εισιτήρια και κάρτα καυσίμων

Έκτακτα μέτρα στήριξης ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η κυβέρνηση για καύσιμα, αγρότες και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν.

Το πακέτο μέτρων στήριξης ανακοινώνει η κυβέρνηση, επιχειρώντας να περιορίσει τις επιπτώσεις που προκαλεί στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν, με βασικό στόχο τη συγκράτηση των τιμών σε καύσιμα και μεταφορές.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τέσσερις στοχευμένες παρεμβάσεις για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι λεπτομέρειες εξειδικεύονται σε συνέντευξη Τύπου από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Παρεμβάσεις για καύσιμα και καθημερινές μετακινήσεις

Κεντρικός άξονας των μέτρων είναι η άμεση στήριξη των πολιτών απέναντι στις αυξήσεις στα καύσιμα, με την επιδότηση του diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής. Η ενίσχυση φτάνει τα 16 λεπτά ανά λίτρο, μεταφραζόμενη σε όφελος περίπου 20 λεπτών ανά λίτρο στην τελική τιμή με ΦΠΑ.

Παράλληλα, θεσπίζεται Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται όχι μόνο σε πρατήρια αλλά και σε μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Η στήριξη υπολογίζεται κατά μέσο όρο στα 36 λεπτά ανά λίτρο, οδηγώντας σε ενίσχυση περίπου 50 ευρώ για δύο μήνες στην ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ στα νησιά, με βάση μέση κατανάλωση 70 λίτρων μηνιαίως.

Ενίσχυση αγροτών και παρεμβάσεις στις μεταφορές

Στο πακέτο περιλαμβάνεται και μέτρο για τους αγρότες, καθώς προβλέπεται επιχορήγηση ύψους 15% επί των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση από τις αυξήσεις στο κόστος παραγωγής.

Ταυτόχρονα, εισάγεται μηχανισμός αποζημίωσης για τις ακτοπλοϊκές εταιρίες, ο οποίος συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια. Στόχος είναι οι τιμές να παραμείνουν στα περσινά επίπεδα, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών και να στηριχθεί η τουριστική δραστηριότητα.

Χρηματοδότηση και δημοσιονομική προσέγγιση

Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων θα καλυφθεί τόσο από τα δημόσια ταμεία όσο και από τη φορολόγηση των κερδών σε διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια «τύπου καζίνο», από την οποία αναμένεται να εξασφαλιστούν 100 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, τα μέτρα εντάσσονται στο πλαίσιο της συνετής δημοσιονομικής διαχείρισης, χωρίς να διακυβεύονται τα οικονομικά δεδομένα της χώρας. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι διατηρούνται εφεδρείες για την περίπτωση επιδείνωσης της διεθνούς οικονομικής κατάστασης.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο και οι κυβερνητικές εκτιμήσεις

Η απόφαση για την άμεση ανακοίνωση των μέτρων ελήφθη σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο υπό τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη και του οικονομικού επιτελείου, όπου αξιολογήθηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και οι αντοχές της οικονομίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για στοχευμένες εθνικές παρεμβάσεις, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της ευρωπαϊκής ευθύνης για ενεργοποίηση μηχανισμών στήριξης. Οι εξελίξεις συνδέονται με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την πιθανή ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, που θα μπορούσε να προσφέρει επιπλέον δημοσιονομικό χώρο στα κράτη-μέλη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις μετακινήσεις των πολιτών ενόψει του Πάσχα, καθώς βασικός στόχος είναι να αποτραπεί περαιτέρω επιβάρυνση τόσο στα καύσιμα όσο και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ώστε να μην επηρεαστεί η εσωτερική τουριστική κίνηση.