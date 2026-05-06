Εικόνες – σοκ: Βανδάλισαν σχολείο στην Αργυρούπολη -Τα μέτρα που εξετάζει ο Δήμος

Σκηνές εκτεταμένων φθορών αντίκρισαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης, μετά από νέο περιστατικό βανδαλισμού στους χώρους του σχολείου.

Σοβαρές φθορές προκάλεσαν άγνωστοι στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης, αφήνοντας πίσω εικόνες καταστροφής.

Οι δράστες έγραψαν συνθήματα με προσβλητικό περιεχόμενο στους τοίχους, έσπασαν πόρτες και επιχείρησαν να παραβιάσουν κλειδωμένες αίθουσες.

Παράλληλα, ενεργοποίησαν πυροσβεστήρα, με αποτέλεσμα η σκόνη να καλύψει το πάτωμα, ενώ ζημιές σημειώθηκαν και στο κυλικείο, όπου εντοπίστηκαν σπασμένα αντικείμενα και τρόφιμα πεταμένα.

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις, με τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης να κάνει λόγο για απαράδεκτες εικόνες που υποβαθμίζουν το σχολικό περιβάλλον και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, που κατέγραψαν τις ζημιές και ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Την ίδια ώρα, ο Δήμος προχωρά στην άμεση αποκατάσταση των φθορών, ενώ εξετάζεται και η ενίσχυση των μέτρων φύλαξης, ακόμη και με την τοποθέτηση καμερών, ώστε να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος δήλωσε: «Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις.

Η δημοτική αρχή έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους για να διασφαλίζει τα σχολεία μας και τέτοιες πράξεις βανδαλισμού αποτελούν σοβαρό πλήγμα στις προσπάθειές μας, υποβαθμίζοντας το σχολικό περιβάλλον και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών».

Και συνέχισε ερωτώμενος: «Παλεύουμε μόνοι μας με το τέρας δυστυχώς! Τα έσπασαν όλα για χαβαλέ, μία ακόμα καταστροφή προστέθηκε στον αριθμό των συνεχών βανδαλισμών. Η παιδεία μας σε κρίση, ασυδοσία συνεχής και ο λογαριασμός σε εσάς τους υπόλοιπους πολίτες! Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο, δεν είναι επιτρεπτή. Πλέον κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση καμερών για να σταματήσει αυτή η λαίλαπα», τόνισε ο Δήμαρχος.

Ο Δήμος αμέσως μόλις ενημερώθηκε επικοινώνησε με το Τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο βρέθηκε στο σημείο και έκανε καταγραφή των βανδαλισμών και της ζημιάς που προκλήθηκε, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι υπεύθυνοι, μέσω της συλλογής αποτυπωμάτων και της ανάλυσης υλικού από κάμερες ασφαλείας.