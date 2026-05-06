Πανελλήνιες 2026: Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι μαθητές – Τι απαγορεύεται

Πίνακας περιεχομένων

Όσα πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες και τι απαγορεύεται, λίγο πριν την έναρξη των εξετάσεων.

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις πλησιάζουν και χιλιάδες μαθητές βρίσκονται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους, με την ημέρα της εξέτασης να απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και σωστή οργάνωση.

Η σωστή προετοιμασία δεν αφορά μόνο το διάβασμα, αλλά και τα αντικείμενα που πρέπει να έχει μαζί του κάθε υποψήφιος, καθώς και εκείνα που απαγορεύονται αυστηρά.

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι

Την ημέρα της εξέτασης, οι μαθητές οφείλουν να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα και υλικά για την ομαλή συμμετοχή τους στη διαδικασία.

Συγκεκριμένα, πρέπει να φέρουν δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, το δελτίο εξεταζομένου, στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, καθώς και μολύβι, γόμα και ξύστρα όπου απαιτείται. Σε μαθήματα που το επιβάλλουν, είναι απαραίτητα και τα γεωμετρικά όργανα.

Παράλληλα, συνιστάται να έχουν μαζί τους ένα μπουκαλάκι νερό ή χυμό, καθώς και ένα απλό ρολόι χειρός για σωστή διαχείριση του χρόνου, καθώς δεν επιτρέπονται τα έξυπνα ρολόγια.

Τι απαγορεύεται αυστηρά

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η κατοχή απαγορευμένων αντικειμένων μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον μηδενισμό του γραπτού.

Απαγορεύεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές και κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών.

Χρήσιμες συμβουλές για την ημέρα της εξέτασης

Η έγκαιρη προσέλευση στο εξεταστικό κέντρο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποφυγή άγχους και καθυστερήσεων.

Οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τα θέματα πριν ξεκινήσουν, να κατανείμουν σωστά τον χρόνο τους και να αρχίσουν από τα πιο εύκολα ερωτήματα, ώστε να εξασφαλίσουν σίγουρες μονάδες.

Στο τέλος, είναι σημαντικό να αφιερώσουν λίγα λεπτά για έλεγχο του γραπτού τους, διορθώνοντας πιθανά λάθη.

Η ψυχραιμία, η συγκέντρωση και η αυτοπεποίθηση μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για την απόδοση των υποψηφίων.

