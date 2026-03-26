Fuel pass 2026: Τα εισοδηματικά όρια – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την αίτηση

Το fuel pass 2026 αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές Απριλίου με συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια και διαφορετικά ποσά επιδότησης ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής και την περιοχή.

Το fuel pass 2026 μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, με την έναρξη της διαδικασίας να τοποθετείται χρονικά στις αρχές Απριλίου, όταν αναμένεται να ενεργοποιηθεί η σχετική πλατφόρμα. Στόχος είναι η οικονομική ενίσχυση να φτάσει στους δικαιούχους πριν από το Πάσχα, καλύπτοντας ανάγκες μετακίνησης και καυσίμων.

Η επιδότηση αφορά ένα ευρύ φάσμα πολιτών, καθώς, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, καλύπτεται η πλειονότητα των νοικοκυριών. Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με το μέσο μεταφοράς, την περιοχή κατοικίας, αλλά και τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει ο δικαιούχος.

Τα ποσά της επιδότησης ανά όχημα και περιοχή

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην ηπειρωτική χώρα μπορούν να λάβουν ενίσχυση 50 ευρώ, εφόσον επιλέξουν την έκδοση ψηφιακής κάρτας. Αντίθετα, σε περίπτωση που προτιμηθεί η καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό διαμορφώνεται στα 40 ευρώ.

Για τους κατοίκους νησιωτικών περιοχών προβλέπεται αυξημένη ενίσχυση. Συγκεκριμένα, η επιδότηση φτάνει τα 60 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και τα 50 ευρώ όταν επιλέγεται κατάθεση σε iban.

Αντίστοιχα, για τις μηχανές, τα ποσά είναι χαμηλότερα. Στην ηπειρωτική χώρα, η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με τραπεζική κατάθεση. Στα νησιά, τα ποσά αυξάνονται στα 35 ευρώ και 30 ευρώ αντίστοιχα.

Τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους

Η πρόσβαση στο fuel pass 2026 καθορίζεται από συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Για τους άγαμους, το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους, το όριο ορίζεται στις 35.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Με τον τρόπο αυτό, διευρύνεται το πεδίο των δικαιούχων, λαμβάνοντας υπόψη τις οικογενειακές ανάγκες.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις μονογονεϊκές οικογένειες, όπου το εισοδηματικό όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ. Επιπλέον, για κάθε παιδί πέραν του πρώτου προστίθενται 5.000 ευρώ στο ανώτατο όριο.

Η διαδικασία αίτησης στην πλατφόρμα

Η αίτηση για το fuel pass 2026 θα πραγματοποιείται μέσω της ειδικής εφαρμογής που αναμένεται να ενεργοποιηθεί στο gov.gr, πιθανότατα μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr. Η πρόσβαση θα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς του Taxisnet.

Με την είσοδο στο σύστημα, οι χρήστες θα βλέπουν αυτόματα τα οχήματα που είναι καταχωρισμένα στο ΑΦΜ τους. Στη συνέχεια, θα επιλέγουν το όχημα για το οποίο επιθυμούν να λάβουν την επιδότηση.

Αφού επιβεβαιώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, θα καλούνται να επιλέξουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης. Η επιλογή μεταξύ ψηφιακής κάρτας και τραπεζικής κατάθεσης επηρεάζει άμεσα το ποσό που θα λάβουν.

Ψηφιακή κάρτα ή κατάθεση σε iban

Η επιλογή του τρόπου πληρωμής αποτελεί κρίσιμο σημείο για τους δικαιούχους, καθώς συνδέεται με το ύψος της ενίσχυσης. Η έκδοση ψηφιακής κάρτας συνοδεύεται από υψηλότερο ποσό επιδότησης σε όλες τις κατηγορίες.

Από την άλλη πλευρά, η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό προσφέρει ευκολία, αλλά με χαμηλότερη οικονομική ενίσχυση. Οι δικαιούχοι καλούνται να σταθμίσουν τα δεδομένα πριν ολοκληρώσουν την αίτησή τους.