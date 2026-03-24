Fuel Pass: Πότε ξεκινούν οι πρώτες πληρωμές – Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις

Ψηφιακή κάρτα καυσίμων θα λάβουν περίπου 3,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων με εισοδηματικά κριτήρια και καταβολή ενίσχυσης από τις αρχές Απριλίου.

Η ψηφιακή κάρτα καυσίμων ενεργοποιείται για περίπου 3,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των οδηγών στη χώρα. Το μέτρο αφορά τόσο τη χρήση καυσίμων όσο και μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, ενισχύοντας σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Πρόκειται για παρέμβαση που ακολουθεί τη φιλοσοφία του fuel pass, αλλά με πιο διευρυμένα εισοδηματικά όρια, γεγονός που οδηγεί στην κάλυψη περίπου τριών στους τέσσερις ιδιοκτήτες οχημάτων. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ οι πρώτες πληρωμές τοποθετούνται χρονικά στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου.

Ποιοι εντάσσονται στο μέτρο

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η τήρηση συγκεκριμένων εισοδηματικών ορίων, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Για άγαμους το όριο ορίζεται έως 25.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους φτάνει τις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με επιπλέον αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Διαδικασία και βασικές προϋποθέσεις

Η ενίσχυση θα αποδίδεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιείται τόσο σε πρατήρια καυσίμων όσο και σε μέσα μεταφοράς και ταξί. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε όσους δεν διαθέτουν smartphone να λάβουν το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Για την υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν το όχημά τους σε ειδική πλατφόρμα στο gov.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ποσοστό συνιδιοκτησίας ή σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης, ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα και αντίστοιχα κάθε όχημα να αντιστοιχεί σε έναν μόνο δικαιούχο.

Επιπλέον, το όχημα πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας, προκειμένου να εγκριθεί η επιδότηση.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο οχήματος και την περιοχή. Όσοι επιλέξουν τη χρήση ψηφιακής κάρτας θα λάβουν αυξημένα ποσά σε σύγκριση με την απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Για αυτοκίνητα σε ηπειρωτικές περιοχές, το ποσό ανέρχεται σε 50 ευρώ για δύο μήνες με τη χρήση κάρτας, ενώ χωρίς αυτήν περιορίζεται στα 40 ευρώ. Στις νησιωτικές περιοχές, τα αντίστοιχα ποσά αυξάνονται στα 60 ευρώ με κάρτα και 50 ευρώ χωρίς.

Για μοτοσυκλέτες, η ενίσχυση φτάνει τα 30 ευρώ σε ηπειρωτική περιοχή με κάρτα και 25 ευρώ χωρίς, ενώ σε νησιωτικές περιοχές διαμορφώνεται στα 35 ευρώ με κάρτα και 30 ευρώ χωρίς.

Οικονομικό αποτύπωμα και εύρος κάλυψης

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 130 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη κλίμακα της παρέμβασης. Η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων επιτρέπει την ένταξη σημαντικά μεγαλύτερου αριθμού πολιτών σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα.

Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να καλύψει την πλειονότητα των ιδιοκτητών οχημάτων, προσφέροντας άμεση οικονομική ενίσχυση για μετακινήσεις, σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών για καύσιμα και μεταφορά.