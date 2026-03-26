Fuel pass 2026: Ποιοί κάτοχοι οχημάτων είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι

Το fuel pass 2026 ανοίγει στις αρχές Απριλίου, με ενισχυμένα ποσά και ιδιαίτερο όφελος για τους οδηγούς diesel.

To Fuel pass 2026 ενεργοποιείται στις αρχές Απριλίου, με την πλατφόρμα αιτήσεων να ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα και να δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να λάβουν επίδομα για καύσιμα και μετακινήσεις. Το μέτρο εντάσσεται στην προσπάθεια αντιμετώπισης των συνεπειών που προκύπτουν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η νέα φάση της ενίσχυσης προβλέπει οικονομική στήριξη τόσο για οδηγούς αυτοκινήτων όσο και για ιδιοκτήτες μηχανών, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους κατόχους οχημάτων diesel, οι οποίοι εμφανίζονται ως οι βασικοί ωφελούμενοι.

Fuel pass 2026: Ποιοι είναι οι μεγάλοι ωφελημένοι

Οι οδηγοί diesel βρίσκονται στο επίκεντρο του μέτρου, καθώς λαμβάνουν διπλή ενίσχυση. Από τη μία επωφελούνται από το fuel pass και από την άλλη από επιδότηση στην αντλία, η οποία φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Προειδοποίηση για απάτη με το Fuel Pass 2026 και παραπλανητικά μηνύματα: Πώς δρουν

Η συγκεκριμένη επιλογή συνδέεται με τη σημασία του diesel στην παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και με τις μεγαλύτερες αυξήσεις που έχει παρουσιάσει συγκριτικά με τη βενζίνη.

Ποια είναι τα ποσά του επιδόματος για οδηγούς

Για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην ηπειρωτική χώρα, το επίδομα διαμορφώνεται στα 50 ευρώ σε περίπτωση επιλογής ψηφιακής κάρτας, ενώ περιορίζεται στα 40 ευρώ αν η καταβολή γίνει μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Fuel pass 2026: Τα εισοδηματικά όρια -Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την αίτηση

Στις νησιωτικές περιοχές τα ποσά αυξάνονται, φτάνοντας τα 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και τα 50 ευρώ με κατάθεση, προσφέροντας επιπλέον στήριξη λόγω αυξημένου κόστους μετακινήσεων.

Τι ισχύει για μηχανές και δίκυκλα

Οι ιδιοκτήτες μηχανών στην ηπειρωτική χώρα μπορούν να λάβουν 30 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή 25 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού, ανάλογα με την επιλογή τους.

Αντίστοιχα, στα νησιά τα ποσά διαμορφώνονται σε 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ με κατάθεση, ακολουθώντας την ίδια λογική ενίσχυσης που ισχύει και για τα αυτοκίνητα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά όρια

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Για άγαμους το όριο φτάνει έως τις 25.000 ευρώ.

Για έγγαμους ή ζευγάρια το εισοδηματικό όριο ανέρχεται έως τις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες διαμορφώνεται έως τις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαυξήσεις.

Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, με τη διαδικασία να είναι απλοποιημένη και πλήρως ψηφιακή. Οι χρήστες εισέρχονται με τους κωδικούς Taxisnet και βλέπουν αυτόματα τα οχήματα που είναι δηλωμένα στο ΑΦΜ τους.

Στη συνέχεια επιλέγουν το όχημα για το οποίο επιθυμούν ενίσχυση, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία τους και αποφασίζουν τον τρόπο πληρωμής, είτε μέσω ψηφιακής κάρτας είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Προϋποθέσεις και βασικοί κανόνες συμμετοχής

Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα, θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης ή να διαθέτει σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης για το όχημα. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα.

Παράλληλα, κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από έναν μόνο δικαιούχο και πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.