Ανακαινίζω: Έως 95% η επιδότηση για κλειστές κατοικίες – Προϋποθέσεις

Πίνακας περιεχομένων

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» έρχεται να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά, την ώρα που τα ενοίκια κύριας κατοικίας συνεχίζουν να αυξάνονται με ρυθμό άνω του 7%.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με στόχο την ανακαίνιση και την επαναδιάθεση στην αγορά έως και 20.000 κλειστών κατοικιών. Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ενοίκια κύριας κατοικίας συνεχίζουν να αυξάνονται με ρυθμό που ξεπερνά το 7%, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η στεγαστική πίεση παραμένει έντονη, καθώς τα διαθέσιμα ακίνητα προς ενοικίαση είναι λιγότερα από τη ζήτηση και οι τιμές κινούνται σταθερά ανοδικά. Παράλληλα, το κόστος κατασκευών και υλικών έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την αγορά ακινήτων, επηρεάζοντας συνολικά το περιβάλλον της στέγασης.

Γιατί ενεργοποιείται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω»

Το πρόγραμμα επιχειρεί να αυξήσει την προσφορά κατοικιών, δίνοντας κίνητρα σε ιδιοκτήτες να ανακαινίσουν ακίνητα που σήμερα παραμένουν κλειστά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Στόχος είναι να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες κατοικίες που παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Με αυτόν τον τρόπο, η παρέμβαση δεν κατευθύνεται στην ενίσχυση της ζήτησης για αγορά κατοικίας, αλλά στην αύξηση των διαθέσιμων ενοικιαζόμενων ακινήτων.

Έως 95% η επιδότηση για ειδικές κατηγορίες

Η βασική επιδότηση για τους δικαιούχους του προγράμματος θα κυμαίνεται αρχικά από 70% έως 80% των δαπανών ανακαίνισης. Το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί, ανάλογα με κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια.

Για κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, η επιδότηση μπορεί να διαμορφωθεί από 75% έως 85%. Για νέους έως 25 ετών, με πιθανή επέκταση έως τα 35, η ενίσχυση προβλέπεται να φτάνει από 80% έως 90%.

Έρχονται τα δάνεια του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ»- Τι πρέπει να προσέξετε

ΑΝΑΤΡΟΠΗ με το Σπίτι μου 2: Τι αλλάζει

Για ειδικές κατηγορίες, όπως τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία, η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 95%. Το ποσοστό αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο χρηματοδότησης του προγράμματος.

Τα ποσά και τα εισοδηματικά κριτήρια

Η ενίσχυση αντιστοιχεί έως και σε 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τα εισοδηματικά κριτήρια προβλέπουν όριο 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για ζευγάρια.

Τα όρια αυτά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Έτσι, η ένταξη στο πρόγραμμα συνδέεται τόσο με την οικονομική κατάσταση των δικαιούχων όσο και με τα χαρακτηριστικά της κατοικίας που πρόκειται να ανακαινιστεί.

Ποιες κατοικίες μπορούν να ενταχθούν

Τα ακίνητα που θα μπουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, πρέπει να έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια έως το 1990.

Για τα ανακαινισμένα ακίνητα προβλέπονται ρήτρες, ώστε να διατεθούν στην αγορά με ελεγχόμενα ενοίκια. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να αποφευχθούν φαινόμενα υπερκοστολόγησης μετά την ανακαίνιση.

Το κόστος υλικών πιέζει την αγορά κατοικίας

Η αύξηση του κόστους κατασκευαστικών υλικών αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που επιβαρύνει την αγορά ακινήτων. Όπως επισημάνθηκε, η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει το κόστος των υλικών, δημιουργώντας νέο κύμα ανατιμήσεων στον κλάδο.

Οι αυξήσεις αποτυπώνονται έντονα από το 2021 έως σήμερα, καθώς τα οικοδομικά υλικά έχουν ακριβύνει συνολικά περίπου 33%. Τους τελευταίους μήνες καταγράφεται επιπλέον άνοδος άνω του 25%.

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Η έκδοση της σχετικής βεβαίωσης επιλεξιμότητας προγραμματίζεται έως το τέλος του μήνα.

Η έναρξη της διαδικασίας σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις στην αγορά κατοικίας των τελευταίων ετών. Το πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια αύξησης της προσφοράς ενοικιαζόμενων κατοικιών, σε μια περίοδο όπου η πίεση στα ενοίκια παραμένει υψηλή.