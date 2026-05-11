Επιστροφή φόρου: Πότε πληρώνεται και πότε γίνεται συμψηφισμός

Η επιστροφή φόρου για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 θα εμφανιστεί σε 4 στους 10 φορολογούμενους, με την παρακολούθηση και τη δήλωση IBAN να γίνονται μέσω myAADE.

Η επιστροφή φόρου αφορά 4 στους 10 φορολογούμενους μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της επιστροφής τους μέσω της πλατφόρμας myAADE, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Για να πιστωθεί το ποσό, ο φορολογούμενος πρέπει να έχει δηλώσει ενεργό IBAN στην ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση που υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως για παράδειγμα ΕΝΦΙΑ ή άλλοι φόροι, η επιστροφή συμψηφίζεται αυτόματα και μόνο το υπόλοιπο, εφόσον υπάρχει, καταβάλλεται στον δικαιούχο.

Πού εμφανίζεται η επιστροφή φόρου

Η παρακολούθηση της επιστροφής φόρου γίνεται μέσα από την πλατφόρμα myAADE. Ο φορολογούμενος επιλέγει την ενότητα «Ο λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές)».

Στη συνέχεια μεταφέρεται στο περιβάλλον σύνδεσης, όπου πραγματοποιεί είσοδο με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Μετά τη σύνδεση, μπορεί να προχωρήσει στον έλεγχο των επιστροφών που τον αφορούν.

Η καρτέλα «Επιστροφές» στο myAADE

Μετά την είσοδο στην πλατφόρμα, ο φορολογούμενος επιλέγει την ενότητα «Επιστροφές». Εκεί εμφανίζονται όλες οι επιστροφές φόρου που σχετίζονται με τον ίδιο.

Στην καρτέλα παρουσιάζεται το αντίστοιχο ποσό και η κατάσταση κάθε επιστροφής. Εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη επιστροφή, αυτή εμφανίζεται άμεσα στην οθόνη.

Πότε πληρώνεται η επιστροφή φόρου

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί γρήγορα, κυρίως όταν δεν υπάρχουν καθυστερήσεις ή πρόσθετοι έλεγχοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιστροφή προχωρά χωρίς επιπλέον εμπόδια.

Ωστόσο, η ολοκλήρωση της επιστροφής φόρου μπορεί να φτάσει έως και τις 90 ημέρες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Το χρονικό διάστημα εξαρτάται από την πορεία της διαδικασίας και το αν απαιτούνται επιπλέον έλεγχοι.

Τι γίνεται όταν υπάρχουν οφειλές

Αν ο φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, το ποσό της επιστροφής δεν καταβάλλεται απευθείας ολόκληρο. Πρώτα γίνεται αυτόματος συμψηφισμός με τις οφειλές που υπάρχουν.

Ο συμψηφισμός μπορεί να αφορά, για παράδειγμα, τον ΕΝΦΙΑ ή άλλους φόρους. Αν μετά τον συμψηφισμό απομένει υπόλοιπο, τότε το ποσό αυτό πιστώνεται στον φορολογούμενο.

Γιατί χρειάζεται ενεργό IBAN

Για να δει ο φορολογούμενος την επιστροφή φόρου να πιστώνεται, πρέπει να έχει δηλώσει ενεργό τραπεζικό λογαριασμό στην ΑΑΔΕ. Το IBAN είναι απαραίτητο για την καταβολή του ποσού.

Η δήλωση του λογαριασμού γίνεται μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE. Ο φορολογούμενος πρέπει να καταχωρίσει τα 27 ψηφία του IBAN, το οποίο ξεκινά από GR.

Τα βήματα για τη δήλωση IBAN

Η διαδικασία ξεκινά με είσοδο στην ψηφιακή πύλη myAADE. Στη συνέχεια, ο φορολογούμενος ακολουθεί τη διαδρομή «Μητρώο & Επικοινωνία» και μετά επιλέγει «Δήλωση Λογαριασμού IBAN».

Αφού καταχωρίσει τα 27 ψηφία του IBAN, πρέπει να επιβεβαιώσει την αλλαγή ή την καταχώρηση. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού για την επιστροφή φόρου.