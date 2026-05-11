Συντάξεις: Τα τρία σενάρια έως το 2034 – Πόσο μπορεί να αυξηθεί

Η εθνική σύνταξη εξετάζεται μέσα από τρία σενάρια έως το 2030 και το 2034, με τις τελικές αυξήσεις να εξαρτώνται από την πορεία της οικονομίας, την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Η εθνική σύνταξη βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού για τα επόμενα χρόνια, με τις εκτιμήσεις να αποτυπώνουν τρεις διαφορετικές πιθανές διαδρομές έως το 2030 και το 2034. Τα σενάρια συνδέονται με τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και δείχνουν πώς μπορεί να διαμορφωθεί το ποσό, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν.

Σήμερα η εθνική σύνταξη ανέρχεται περίπου στα 446,87 ευρώ, ενώ οι προβλέψεις κινούνται από πιο συγκρατημένες έως περισσότερο αισιόδοξες εκδοχές. Το 2030 λειτουργεί ως πρώτο κρίσιμο ορόσημο, ενώ το 2034 αποτυπώνει την ευρύτερη εικόνα της επόμενης περιόδου για τους συνταξιούχους.

Από τι θα εξαρτηθεί η τελική εικόνα

Η πορεία της εθνικής σύνταξης δεν θεωρείται δεδομένη, καθώς θα επηρεαστεί από την εξέλιξη της οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Κεντρικό ρόλο θα έχουν ο ρυθμός ανάπτυξης, η δημοσιονομική σταθερότητα και οι πολιτικές αποφάσεις που θα ληφθούν.

Τα τρία σενάρια λειτουργούν ως διαφορετικές εκδοχές της ίδιας διαδρομής. Το πρώτο κινείται σε πιο συντηρητική βάση, το δεύτερο θεωρείται το επικρατέστερο και το τρίτο αποτυπώνει την πιο αισιόδοξη εκτίμηση για μεγαλύτερες αυξήσεις.

Το συντηρητικό σενάριο με ήπια αύξηση

Το πρώτο σενάριο θεωρείται το πιο ασφαλές, καθώς προβλέπει ετήσια αύξηση κοντά στο 2%. Με αυτή την πορεία, η εθνική σύνταξη εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει περίπου στα 480 ευρώ έως το 2030.

Αν ο ίδιος ρυθμός συνεχιστεί και μετά το 2030 χωρίς σημαντικές αποκλίσεις, το ποσό υπολογίζεται ότι μπορεί να διαμορφωθεί κοντά στα 520 ευρώ έως το 2034. Η συγκεκριμένη εκτίμηση λαμβάνει υπόψη πιθανές οικονομικές πιέσεις και περιορισμένα περιθώρια δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

Το σενάριο αυτό λειτουργεί ως βασική γραμμή αναφοράς. Πάνω σε αυτή μπορούν να στηριχθούν πιο αισιόδοξες προβλέψεις, εφόσον οι οικονομικές συνθήκες εξελιχθούν ευνοϊκότερα.

Το επικρατέστερο σενάριο με σταθερή ανάπτυξη

Το δεύτερο σενάριο στηρίζεται σε μέτρια αλλά σταθερή οικονομική ανάπτυξη περίπου 2,5% τον χρόνο. Θεωρείται το επικρατέστερο, καθώς βασίζεται στη διατήρηση της σημερινής οικονομικής εικόνας χωρίς σημαντικές αναταράξεις.

Σε αυτή την περίπτωση, οι αυξήσεις στις συντάξεις ακολουθούν πιο ενισχυμένη πορεία σε σχέση με το συντηρητικό σενάριο. Η εθνική σύνταξη μπορεί να προσεγγίσει τα 500 ευρώ έως το 2030.

Με συνέχιση της ίδιας τάσης, η εκτίμηση για το 2034 ανεβάζει το ποσό περίπου στα 550 ευρώ. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν προϋποθέτει ιδιαίτερα υψηλή επιτάχυνση της ανάπτυξης, αλλά σταθερότητα στην οικονομική πορεία.

Το αισιόδοξο σενάριο με μεγαλύτερες αυξήσεις

Το τρίτο σενάριο αποτυπώνει την πιο αισιόδοξη εκδοχή για την εθνική σύνταξη. Βασίζεται σε συνθήκες ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, δημοσιονομικής σταθερότητας και περαιτέρω ενίσχυσης των εισοδημάτων.

Με αυτά τα δεδομένα, οι αυξήσεις στις συντάξεις κινούνται κοντά στο 3% ετησίως. Η εθνική σύνταξη μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 580 ευρώ έως το 2034, ενώ προβλέπεται σημαντική ενίσχυση και μέχρι το 2030.

Για να επιβεβαιωθεί αυτή η εκδοχή, απαιτούνται θετικές οικονομικές εξελίξεις, αύξηση των επενδύσεων και διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Πρόκειται για το σενάριο που δίνει το μεγαλύτερο περιθώριο αύξησης, αλλά στηρίζεται στις πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις.

Τα ορόσημα του 2030 και του 2034

Το 2030 αποτελεί το πρώτο βασικό σημείο αξιολόγησης για το πού μπορεί να βρεθεί η εθνική σύνταξη. Στο πιο συγκρατημένο σενάριο το ποσό προσεγγίζει τα 480 ευρώ, ενώ στο επικρατέστερο μπορεί να φτάσει κοντά στα 500 ευρώ.

Το 2034 δίνει την πιο ολοκληρωμένη εικόνα της περιόδου, καθώς τα ποσά διαφοροποιούνται αισθητά ανάλογα με το σενάριο. Οι εκτιμήσεις κινούνται από περίπου 520 ευρώ στο συντηρητικό σενάριο έως περίπου 550 ευρώ στο μεσαίο και έως 580 ευρώ στο πιο αισιόδοξο.

Έτσι, η τελική διαμόρφωση της εθνικής σύνταξης θα εξαρτηθεί από το ποια οικονομική πορεία θα επιβεβαιωθεί στην πράξη. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η αύξηση μπορεί να είναι ήπια, μεσαία ή πιο ισχυρή, ανάλογα με τις αποφάσεις και τις συνθήκες των επόμενων ετών.