Ποιοί δικαιούνται το επίδομα των 300 ευρώ

Οι συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν μέσα στο 2026 τριπλή οικονομική ενίσχυση, με επίδομα 300 ευρώ, επιστροφή ενοικίου και αυξήσεις στις συντάξεις.

Οι συνταξιούχοι μπαίνουν μέσα στο 2026 σε ένα νέο πλαίσιο οικονομικής στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές παρεμβάσεις: μόνιμο επίδομα, επιστροφή ενοικίου και αυξήσεις στις συντάξεις. Οι πρώτες καταβολές αναμένονται το φθινόπωρο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών θα εξελιχθεί προς το τέλος της χρονιάς.

Το πακέτο αφορά συνολικά περίπου 1,87 εκατομμύρια δικαιούχους, από τους οποίους 1,6 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι και περίπου 300.000 λαμβάνουν προνοιακές παροχές. Με βάση τον σχεδιασμό, η στήριξη θα ξεκινήσει με τις πληρωμές του Νοεμβρίου και θα συνεχιστεί τον Δεκέμβριο, όταν θα αποτυπωθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο για τους συνταξιούχους

Το νέο πλαίσιο στήριξης διαμορφώνεται ως ένα τρίπτυχο παρεμβάσεων μέσα σε λίγους μήνες. Περιλαμβάνει άμεση οικονομική ενίσχυση μέσω επιδόματος, επιστροφή μέρους των στεγαστικών δαπανών και μόνιμη αύξηση του εισοδήματος μέσω των συντάξεων.

Η χρονική αλληλουχία των πληρωμών έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το μόνιμο επίδομα και η επιστροφή ενοικίου τοποθετούνται στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ οι αυξήσεις στις συντάξεις θα φανούν τον Δεκέμβριο του 2026, με την προκαταβολή των συντάξεων του Ιανουαρίου 2027.

Το επίδομα των 300 ευρώ και τα κριτήρια

Το πρώτο σκέλος της ενίσχυσης αφορά το μόνιμο επίδομα των 300 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο. Το μέτρο διευρύνεται, καθώς προβλέπεται η ένταξη περίπου 420.000 επιπλέον δικαιούχων.

Το επίδομα απευθύνεται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ηλικία που πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η χορήγησή του γίνεται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Για άγαμους ή χήρους, το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 25.000 ευρώ, ενώ η ακίνητη περιουσία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Για έγγαμους, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 35.000 ευρώ και το όριο ακίνητης περιουσίας στις 400.000 ευρώ.

Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 300 ευρώ για κάθε συνταξιούχο. Στην περίπτωση ζευγαριών, η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η επιστροφή ενοικίου και το ανώτατο ποσό

Στα τέλη Νοεμβρίου θα καταβληθεί και η επιστροφή ενοικίου, η οποία συνδέεται με τα μισθώματα που πληρώθηκαν μέσα στο 2025. Το ποσό αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο ενοίκιο και υπολογίζεται ως το 1/12 των συνολικών ετήσιων πληρωμών.

Για την επιστροφή ενοικίου προβλέπεται ανώτατο όριο 800 ευρώ, ενώ υπάρχει προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί. Η καταβολή της θα γίνει ταυτόχρονα με το επίδομα, αυξάνοντας το συνολικό ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι εκείνη την περίοδο.

Τα εισοδηματικά κριτήρια ακολουθούν την ίδια βασική λογική με το επίδομα: 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για έγγαμους. Προβλέπεται επίσης προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά μέλος.

Παράλληλα, για τη συγκεκριμένη ενίσχυση τίθεται και όριο ακίνητης περιουσίας στις 120.000 ευρώ. Έτσι, η επιστροφή ενοικίου εντάσσεται στο ίδιο χρονικό πλαίσιο στήριξης με το μόνιμο επίδομα, αλλά με ξεχωριστούς όρους ως προς την περιουσιακή προϋπόθεση.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις τον Δεκέμβριο

Το τρίτο μέρος του πακέτου αφορά τις αυξήσεις στις συντάξεις, οι οποίες θα εμφανιστούν τον Δεκέμβριο του 2026. Τότε θα προκαταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2027, στις οποίες θα ενσωματωθεί η νέα αύξηση.

Η αύξηση εκτιμάται στο 2,6%, με βάση τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί το μόνιμο σκέλος της ενίσχυσης, καθώς επηρεάζει το μηνιαίο εισόδημα των συνταξιούχων.

Ιδιαίτερη αλλαγή αποτελεί η κατάργηση, για πρώτη φορά, του συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση που δικαιούνται, ανεξάρτητα από το αν έχουν προσωπική διαφορά.

Η προσωπική διαφορά θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό ποσό, χωρίς να αλλάζει. Δεν θα υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές, αλλά μόνο σε φορολόγηση.

Ποιοι αναμένεται να δουν μεγαλύτερο όφελος

Από τη νέα ρύθμιση για τις αυξήσεις αναμένεται να ωφεληθούν ιδιαίτερα όσοι έχουν υψηλή προσωπική διαφορά. Με το προηγούμενο καθεστώς, οι ουσιαστικές αυξήσεις μπορούσαν να καθυστερήσουν σημαντικά, λόγω του συμψηφισμού.

Με την κατάργηση του συμψηφισμού, οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας θα μπορούν να δουν αυξήσεις σε ετήσια βάση. Η αλλαγή αυτή συνδέεται με τον στόχο να φανεί πιο άμεσα η ενίσχυση στο εισόδημά τους.

Συνολικά, το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και την απορρόφηση των πιέσεων από τον πληθωρισμό. Το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων αναμένεται να γίνει ορατό στους συνταξιούχους ήδη από το τέλος του 2026.