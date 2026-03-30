Εφορία: Πλήρης έλεγχος σε λογαριασμούς, crypto και ακίνητα

Νέο νομοσχέδιο φέρνει πλήρη έλεγχο σε λογαριασμούς, crypto και ακίνητα, με αυτόματες διασταυρώσεις και αυστηρότερο πλαίσιο προστίμων.

Η εφορία ενισχύει σημαντικά τα εργαλεία ελέγχου των φορολογουμένων, καθώς το νέο νομοσχέδιο εισάγει ένα εκτεταμένο σύστημα αυτόματων διασταυρώσεων που καλύπτει τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις, συναλλαγές σε crypto και ακίνητα. Οι αλλαγές επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούνται τα οικονομικά δεδομένα των πολιτών.

Στο ίδιο πλαίσιο, θεσπίζονται νέοι κανόνες για τη διαχείριση συναλλαγών, πρόστιμα για καθυστερημένες δηλώσεις και αυστηρότεροι περιορισμοί στη χρήση μετρητών, διαμορφώνοντας ένα νέο τοπίο στη φορολογική εποπτεία.

Πλήρης εικόνα για τραπεζικούς λογαριασμούς

Οι φορολογικές αρχές αποκτούν πλέον πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία για κάθε δηλωτέο τραπεζικό λογαριασμό. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεώνονται να αποστέλλουν όχι αποσπασματικά δεδομένα, αλλά πλήρη εικόνα των υπολοίπων και των κινήσεων.

Στα στοιχεία περιλαμβάνονται το υπόλοιπο στο τέλος του έτους, τόκοι, μερίσματα, λοιπά εισοδήματα, καθώς και έσοδα από πωλήσεις ή εξαγορές περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, αποστέλλονται πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων και πληροφορίες για το αν ο λογαριασμός είναι κοινός.

Ο ΑΦΜ ως βασικό εργαλείο διασταυρώσεων

Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα διασταυρώσεων αποκτά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο οποίος λειτουργεί ως το βασικό «κλειδί» σύνδεσης των δεδομένων. Μέσω αυτού, η φορολογική διοίκηση μπορεί να αντιστοιχίζει πληροφορίες που προέρχονται ακόμη και από το εξωτερικό.

Η υποχρεωτική δήλωση και κοινοποίηση του ΑΦΜ επιτρέπει την αποφυγή ασυμφωνιών και επιταχύνει τις διαδικασίες ελέγχου, ενισχύοντας τη δυνατότητα άμεσης ταυτοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων.

Crypto και νέες υποχρεώσεις για παρόχους

Για πρώτη φορά εισάγεται υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για συναλλαγές σε crypto, εντάσσοντας τους παρόχους σε καθεστώς υποχρεωτικής αναφοράς. Οι φορολογικές αρχές αποκτούν έτσι τη δυνατότητα να εντοπίζουν κινήσεις, κέρδη και περιουσιακά στοιχεία που μέχρι σήμερα παρέμεναν λιγότερο ορατά.

Παράλληλα, δημιουργείται κεντρικό ευρετήριο πληροφοριών για τα crypto, το οποίο επιτρέπει τη διασύνδεση δεδομένων μεταξύ κρατών και την ηλεκτρονική επαλήθευση στοιχείων, ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Πρόστιμα και αλλαγές στις δηλώσεις

Το νέο πλαίσιο προβλέπει πρόστιμο 100 ευρώ για εκπρόθεσμες δηλώσεις, ενώ ταυτόχρονα διαγράφονται ή συμψηφίζονται πρόστιμα 250 και 500 ευρώ για πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις, με αναδρομική ισχύ από 19 Απριλίου 2024.

Χρέη στην εφορία: Ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις σε χιλιάδες κατασχεμένα ακίνητα

Επιπλέον, θεσπίζεται εξαίρεση των ανηλίκων από τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής, ενώ προβλέπεται ότι δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος σε ανήλικους χωρίς πραγματικά έσοδα. Οι ρυθμίσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα γονείς, λογιστές και μικρές δραστηριότητες.

Περιορισμοί στα μετρητά και νέοι κανόνες αγοράς

Αυστηρότερο γίνεται το πλαίσιο για συναλλαγές με μετρητά άνω των 500 ευρώ, καθώς πλέον λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία της συναλλαγής και όχι το κάθε επιμέρους παραστατικό. Έτσι, δεν είναι δυνατή η καταβολή με μετρητά όταν το συνολικό ποσό υπερβαίνει το όριο, ακόμη και αν «σπάσει» σε περισσότερες αποδείξεις.

Το πρόστιμο παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, καθώς ισούται με το διπλάσιο του ποσού που καταβλήθηκε με μετρητά, ενισχύοντας την εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Αλλαγές σε ακίνητα και φορολογικό υπολογισμό

Η πιστοποίηση της κύριας κατοικίας μεταφέρεται σε ειδικό μητρώο ακινήτων, το οποίο από το 2027 θα αποτελεί βασική πηγή πληροφόρησης. Μέχρι τότε, η απόδειξη εξακολουθεί να βασίζεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Εφορία και Επιδόματα 2026: Όλες οι αλλαγές που φέρνουν οι νέοι ψηφιακοί έλεγχοι

Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας, καθώς δεν συνυπολογίζονται πλέον δικαιώματα που απαλλάσσονται από τον φόρο, αποφεύγοντας την τεχνητή αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Νέα εργαλεία και πλατφόρμες

Στο νέο πλαίσιο εντάσσεται και η δυνατότητα έκδοσης δεσμευτικών απαντήσεων από τη φορολογική διοίκηση, παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια ως προς τη φορολογική μεταχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων.

Τέλος, δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διαχείριση και πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων, συγκεντρώνοντας πληροφορίες και διευκολύνοντας τις σχετικές συναλλαγές.