«ΔΕΟΣ» : Με drones, κάμερες και σκάφη οι «ράμπο» της εφορίας – Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Πίνακας περιεχομένων

Σε πλήρη ανάπτυξη τίθεται η ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, με στόχο δεκάδες χιλιάδες ελέγχους και ενισχυμένες δράσεις κατά της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος.

Η ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή δράση, εγκαινιάζοντας ένα νέο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και των σύνθετων μορφών οικονομικού εγκλήματος. Η νέα ελεγκτική διεύθυνση αναλαμβάνει έναν ενισχυμένο ρόλο, αντικαθιστώντας ουσιαστικά τις αρμοδιότητες που ασκούσε το ΣΔΟΕ.

Με διευρυμένες δυνατότητες και σύγχρονα εργαλεία, η υπηρεσία φιλοδοξεί να ενισχύσει τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών και να περιορίσει τις απώλειες δημοσίων εσόδων. Ο σχεδιασμός για το 2026 προβλέπει εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλη τη χώρα, αποτυπώνοντας τη νέα επιχειρησιακή φιλοσοφία της Αρχής.

Εκτεταμένο πλάνο ελέγχων σε όλη τη χώρα

Η νέα δομή της ΑΑΔΕ σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 30.000 ελεγκτικές παρεμβάσεις μέσα στο 2026. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 100 ελέγχους ημερησίως, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική και το εύρος της δράσης της υπηρεσίας.

Οι παρεμβάσεις αυτές καλύπτουν τόσο προληπτικούς όσο και κατασταλτικούς ελέγχους, με στόχο την αποκάλυψη παραβάσεων που σχετίζονται με τη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία. Παράλληλα, περιλαμβάνονται έλεγχοι που πραγματοποιούνται επιτόπου αλλά και μεταγενέστερα, ανάλογα με τη φύση της κάθε υπόθεσης.

Συνεχής λειτουργία για άμεση παρέμβαση

Η ΔΕΟΣ θα λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με εναλλασσόμενο προσωπικό ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η συνεχής παρουσία της υπηρεσίας στο πεδίο επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά παραβατικής δραστηριότητας.

Βασικός στόχος είναι η γρήγορη ανίχνευση και η αποτελεσματική αντιμετώπιση σύνθετων υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος που επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα και τα δημόσια έσοδα. Η διαρκής επιτήρηση ενισχύει την αποτρεπτική λειτουργία των ελέγχων.

Σύγχρονος εξοπλισμός και τεχνολογικά μέσα

Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της ΔΕΟΣ διαδραματίζει ο εξοπλισμός των ελεγκτικών κλιμακίων με προηγμένα μέσα. Στη διάθεσή τους θα βρίσκονται drones, φορητές κάμερες, ειδικά οχήματα και σκάφη, καθώς και μέσα ατομικής προστασίας.

Η αξιοποίηση αυτών των εργαλείων επιτρέπει την πραγματοποίηση ελέγχων σε απαιτητικά ή δυσπρόσιτα περιβάλλοντα, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Οι δυνατότητες επιτόπιας παρέμβασης ενδυναμώνονται, καθιστώντας τους ελέγχους πιο άμεσους και αποδοτικούς.

Το εύρος των αρμοδιοτήτων της νέας υπηρεσίας

Η αποστολή της ΔΕΟΣ επικεντρώνεται στον εντοπισμό και την καταπολέμηση σοβαρών περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος που σχετίζονται με φορολογικά και τελωνειακά ζητήματα. Στο στόχαστρο βρίσκονται φαινόμενα μεγάλης φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και δασμοφοροδιαφυγής.

Παράλληλα, η υπηρεσία ασχολείται με υποθέσεις που αφορούν παράνομη διακίνηση αγαθών ή ουσιών υπό ειδικό καθεστώς ελέγχου, καθώς και με περιπτώσεις φοροαποφυγής και απάτης. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η εποπτεία της ορθής εφαρμογής των κανόνων για κρατικές και ευρωπαϊκές ενισχύσεις, καθώς και η διερεύνηση περιστατικών διαφθοράς που ενδέχεται να επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεργασίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Η λειτουργία της ΔΕΟΣ βασίζεται και σε ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με άλλες Αρχές, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Σε εθνικό επίπεδο, προβλέπεται στενή συνεργασία με υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, καθώς και με φορείς επιβολής του νόμου, όπως η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, η Ελληνική Ακτοφυλακή και οι δικαστικές Αρχές.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συνεργασία επεκτείνεται με οργανισμούς που εξειδικεύονται στην αντιμετώπιση οικονομικού εγκλήματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η OLAF για υποθέσεις κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, η EPPO για εγκλήματα που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και η Europol για την αντιμετώπιση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων.

Παράλληλα, μέσω του δικτύου Eurofisc διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών. Στον τομέα των τελωνειακών ελέγχων, ενισχύεται και η συνεργασία με τη Frontex και τις τελωνειακές Αρχές άλλων χωρών, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων.