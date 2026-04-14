Φορολογικές δηλώσεις: Λήγει η προθεσμία για διορθώσεις – Τι πρέπει να προσέξετε

Πίνακας περιεχομένων

Οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις οριστικοποιούνται στις 16 Απριλίου, με περιορισμένο χρόνο για διορθώσεις από τους φορολογούμενους.

Οι φορολογικές δηλώσεις εισέρχονται σε κρίσιμο στάδιο, καθώς η ΑΑΔΕ προχωρά στην αυτόματη οριστικοποίηση περίπου 1,5 εκατομμυρίων προσυμπληρωμένων δηλώσεων στις 16 Απριλίου.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι φορολογούμενοι έχουν περιορισμένο χρονικό περιθώριο για να ελέγξουν και να διορθώσουν τα στοιχεία τους, προκειμένου να αποφύγουν επιβαρύνσεις στο εκκαθαριστικό τους.

Τι ακολουθεί μετά την οριστικοποίηση

Μετά την αυτόματη υποβολή, ανοίγει άμεσα η δυνατότητα για διορθώσεις μέσω τροποποιητικών δηλώσεων, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν από τις 17 Απριλίου έως και τις 15 Ιουλίου.

Η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις που δεν εντοπίστηκαν εγκαίρως, χωρίς να χαθεί η δυνατότητα προσαρμογής των στοιχείων τους.

Τα βασικά σημεία που χρειάζονται προσοχή

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο έλεγχος των εισοδημάτων, καθώς οποιαδήποτε απόκλιση από τα πραγματικά δεδομένα μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη φορολόγηση.

Παράλληλα, απαιτείται προσεκτική διασταύρωση εισοδημάτων από ενοίκια, μερίσματα ή άλλες πηγές, καθώς υπάρχει πιθανότητα να μην έχουν καταγραφεί πλήρως στα προσυμπληρωμένα στοιχεία.

Η σημασία των αποδείξεων και των τεκμηρίων

Καθοριστικό ρόλο στον υπολογισμό του φόρου παίζουν οι ηλεκτρονικές αποδείξεις, καθώς απαιτείται να καλύπτουν το 30% του εισοδήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση 22% στη διαφορά.

Ταυτόχρονα, τα τεκμήρια διαβίωσης εξακολουθούν να επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Εάν τα τεκμήρια υπερβαίνουν το δηλωθέν εισόδημα, η φορολόγηση πραγματοποιείται με βάση το τεκμαρτό ποσό.

Επιδόματα και οικογενειακά δεδομένα

Η σωστή καταχώριση στοιχείων που σχετίζονται με επιδόματα και κοινωνικές παροχές είναι καθοριστική, καθώς επηρεάζει τόσο την επιλεξιμότητα όσο και το ύψος των ενισχύσεων.

Επιπλέον, η δήλωση προστατευόμενων τέκνων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του φόρου, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά τα 1.800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Πώς πληρώνεται ο φόρος και ποιες εκπτώσεις ισχύουν

Ο φόρος εισοδήματος εξοφλείται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Ιουλίου.

Για όσους επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση, προβλέπονται εκπτώσεις που διαμορφώνονται ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης: 4% για υποβολή έως 15 Μαΐου, 3% έως 15 Ιουνίου και 2% έως 15 Ιουλίου.