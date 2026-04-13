Φορολογικές δηλώσεις 2026: Προθεσμίες, εκπτώσεις και οδηγός για το Ε2

Ξεκίνησε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2026 μέσω myAADE, με προθεσμία έως 15 Ιουλίου και νέες οδηγίες για το έντυπο Ε2.

Οι φορολογικές δηλώσεις 2026 έχουν ήδη τεθεί σε διαδικασία υποβολής, καθώς ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή στην πλατφόρμα myAADE της ΑΑΔΕ. Η διαδικασία αφορά τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025 και σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης περιόδου για τα νοικοκυριά.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους έως τις 15 Ιουλίου, ενώ μέχρι τις 31 Ιουλίου θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση ή το σύνολο του φόρου, εφόσον προκύπτει σχετική οφειλή.

Άμεση εκκαθάριση και εικόνα φόρου

Η εκκαθάριση των δηλώσεων πραγματοποιείται άμεσα με την οριστική υποβολή, δίνοντας στους φορολογούμενους σαφή εικόνα για το αποτέλεσμα. Το εκκαθαριστικό εμφανίζεται αυτόματα και μπορεί να είναι χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό.

Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει τον καλύτερο προγραμματισμό των οικονομικών υποχρεώσεων, καθώς οι πολίτες γνωρίζουν άμεσα το ποσό που καλούνται να πληρώσουν ή να λάβουν.

Έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση

Όσοι ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από αυξημένη έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής του φόρου. Η έκπτωση μπορεί να φτάσει έως και το 4% του συνολικού ποσού.

Η προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι η πλήρης εξόφληση έως τις 31 Ιουλίου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση ισχύει η βασική έκπτωση 2%.

Ποια έντυπα πρέπει να υποβληθούν

Η βασική δήλωση πραγματοποιείται μέσω του εντύπου Ε1, το οποίο υποβάλλεται από όλους τους φορολογούμενους. Ωστόσο, όσοι απέκτησαν εισοδήματα από ακίνητα ή επιχειρηματική δραστηριότητα το 2025 υποχρεούνται να υποβάλουν και τα έντυπα Ε2 ή Ε3 αντίστοιχα.

Η υποβολή των συμπληρωματικών εντύπων προηγείται της τελικής δήλωσης, ώστε να καταγραφούν σωστά όλα τα εισοδήματα.

Οδηγίες για το έντυπο Ε2

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε αναλυτικό οδηγό για το έντυπο Ε2, που αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων. Στις οδηγίες περιλαμβάνονται διευκρινίσεις για το ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής, καθώς και για τον τρόπο συμπλήρωσης βασικών στοιχείων.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι οι σύζυγοι υποβάλλουν ξεχωριστό έντυπο για τα ακίνητα που κατέχουν, ενώ σε περιπτώσεις κοινής δήλωσης, το ακίνητο ανήλικου τέκνου δηλώνεται στο έντυπο του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα.

Τι ισχύει για ενοίκια και μισθώσεις

Ο οδηγός περιλαμβάνει ειδικές οδηγίες για τα ανείσπρακτα ενοίκια, τα οποία πρέπει πρώτα να δηλωθούν στην αρμόδια υπηρεσία πριν καταχωρηθούν στο έντυπο Ε2. Επίσης, διευκρινίζεται ότι τα σχετικά ποσά μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1 μετά την οριστική υποβολή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπου για έως δύο ακίνητα το εισόδημα προσυμπληρώνεται στο Ε2, ενώ για τρία ή περισσότερα ακίνητα θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και δηλώνεται στο έντυπο Ε3.

Πρακτικές διευκρινίσεις για τους ιδιοκτήτες

Στις οδηγίες περιλαμβάνονται πρακτικά ζητήματα, όπως η συμπλήρωση αριθμού παροχής ρεύματος σε περιπτώσεις χωρίς σύνδεση, όπου χρησιμοποιείται ο αριθμός 999999999, καθώς και η δήλωση ακινήτων που παραμένουν κενά.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία των μισθώσεων αντλούνται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και οι φορολογούμενοι μπορούν να τα ελέγξουν και να τα διορθώσουν, εφόσον διαπιστώσουν αποκλίσεις.