Φορολογικές δηλώσεις: Έως πότε μπορείτε να τις υποβάλλετε – Πώς θα κερδίσετε έκπτωση φόρου

Αρκετές «παγίδες» κρύβουν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες μπορεί να κοστίσουν ακριβά στους υπόχρεους.

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έχει ανοίξει και περίπου 1,5 εκατ. φορολογούμενοι έχουν προσυμπληρωμένες δηλώσεις, τις οποίες μπορούν να τις υποβάλουν με το πάτημα ενός κουμπιού.

Ωστόσο οι λογιστές προειδοποιούν για «παγίδες» που θέλουν προσοχή και μπορεί να κοστίσουν ακριβά, είτε σε πρόστιμα, είτε σε χαμένες φοροαπαλλαγές.

Τα 10 sos των Φορολογικών Δηλώσων 2026

1. Νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Με την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου ταξινόμησης, περίπου 1,9 εκατ. ΑΦΜ θα αποκτήσουν νέους ΚΑΔ. Η αλλαγή έχει ξεκινήσει και μπορεί να γίνει χωρίς πρόστιμο έως την 1η Ιουνίου.

Θα δείτε αν άλλαξε ο δικό σας ΚΑΔ μέσω:

της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Τα Μηνύματά μου>, ή

της εφαρμογής για κινητές συσκευές myAADEapp, στην επιλογή Τα Μηνύματά μου.

2. Προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Είναι η τρίτη χρονιά που η ΑΑΔΕ προχωρά στην προσυμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού για περισσότερους από 1,5 εκ. φορολογούμενους, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και της εφαρμογής myAADEapp και, εφόσον είναι σωστά, η δήλωσή τους θα οριστικοποιηθεί αυτόματα στις 16/4/2026. Σε περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις, μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση έως τις 15/4/2026 ή τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις, από τις 17/4 έως τις 15/7/2026

3. Έκπτωση 4-3-2% στον φόρο εισοδήματος

Παρατείνεται έως τις 15 Μαΐου 2026 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025, με δικαίωμα έκπτωσης 4%, εφόσον ο φόρος εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Σημειώνεται πως έκπτωση 3% δικαιούνται όσοι οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις τους το διάστημα 1/5 έως 15/6 και έκπτωση 2% δικαιούνται όσοι το κάνουν το διάστημα 16/6 έως 15/7.

Σε κάθε περίπτωση προϋπόθέση είναι να πληρώσουν τον φόρο εισοδήματος εφάπαξ.

4. Νέα τεκμήρια διαβίωσης

Κέρδος από τα νέα τεκμήρια διβίωσης μπορούν να έχουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών και ΙΧ.

Συγκεκριμένα, μειώνεται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη:

για κατοικίες, από το 35% στο 30%.

για ΙΧ. Από 1/11/2010, το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά χιλιόμετρο. Και έως 31/10/2010, για τον υπολογισμό εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη ο κυβισμός του αυτοκινήτου και ενσωματώνεται στη σχετική κλίμακα η μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) λόγω παλαιότητας.

5. Υποχρέωση δήλωσης Ε2

Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν εισοδήματα από ακίνητα θα πρέπει να υποβάλουν πρώτα το έντυπο Ε2.

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε νέο πρακτικό οδηγό (κλικ εδώ) για ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν και υποχρέωση υποβολής Ε2 («Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων») παρέχοντας διευκρινίσεις σε κρίσιμα σημεία.

6. Υποχρέωση δήλωσης Ε3

Αντίστοιχα, οι φορολογούμενοι που απέκτησαν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να υποβάλουν πρώτα το έντυπο Ε3 αντιστοίχως.

Ωστόσο και οι παλιότεροι υπόχρεοι πρέπει να προσέξουν καθώς καταργήθηκαν κωδικοί παλιών έκτακτων ενισχύσεων (Covid, Ουκρανίας), διευρύνθηκαν δαπάνες με προσαυξημένη έκπτωση (ιδίως για φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων) και διαχωρίζονται σαφώς τα «Αφορολόγητα έσοδα» και τα «Αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά».

Αυτό σημαίνει ότι αν ένας επαγγελματίας έχει λάβει ειδική επιδότηση,αποζημίωση ή ποσό που φορολογείται ξεχωριστά,θα πρέπει να το καταχωρίσει στον σωστό κωδικό.

7. Ηλεκτρονικές αποδείξεις

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (κάρτες, e-banking κ.λπ.) πρέπει να καλύπτουν το 30% του ετήσιου εισοδήματος, με ανώτατο όριο τις 20.000 ευρώ.

Αν δεν καλυφθεί το απαιτούμενο ποσό, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% επί της διαφοράς.

8. Καταβολή φόρου σε 8 μηνιαίες δόσεις

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την Παρασκευή 31/7/2026 και οι υπόλοιπες 7 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 7 μηνών.

9. Απαλλαγή φόρου για εισοδήματα από ενοίκια

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος δικαιούνται οι φορολογούμενοι για μίσθωση ακινήτων για έξι τουλάχιστον μήνες, μία ή περισσότερες φορές εντός της τριετούς περιόδου, σε ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων και λειτουργών του δημοσίου τομέα:

α) σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (περ.β της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 )

β) σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης

γ) σε ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

10. Μείωση τεκμηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες

Οι κωδικοί 045–046 ενεργοποιούνται για νέες μητέρες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, οι οποίες εξαιρούνται από τα τεκμήρια για το έτος γέννησης του παιδιού τους και για τα δύο επόμενα έτη.

Ακόμα, μειώνονται κατά 50% τα ποσά του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για αυτοαπασχολούμενους που έχουν έδρα και κύρια κατοικία σε οικισμούς 501–1.500 κατοίκων ή σε οικισμούς 501–1.700 κατοίκων σε παραμεθόριες περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Μείωση 50% ισχύει και για αυτοαπασχολούμενους που εκμεταλλεύονται σχολικά κυλικεία.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 υποβάλλονται από τις 16/3/2026 έως και τις 15/7/2026.

Εξαίρεση αποτελούν τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, τα οποία να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και 31/7/2026.