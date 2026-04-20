Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι ισχύει με τις διορθώσεις

Οι φορολογικές δηλώσεις 2026 εισέρχονται σε νέα φάση, με δυνατότητα διορθώσεων χωρίς πρόστιμο και εκπτώσεις έως 4% για όσους εξοφλήσουν έγκαιρα τον φόρο.

Οι φορολογικές δηλώσεις 2026 βρίσκονται πλέον σε φάση διορθώσεων, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία οριστικής υποβολής των προσυμπληρωμένων στοιχείων και άνοιξε ο δρόμος για τροποποιήσεις από τους φορολογούμενους. Η νέα περίοδος που ξεκίνησε δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης λαθών χωρίς επιβαρύνσεις, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ταυτόχρονα, παραμένει ενεργό το πλαίσιο εκπτώσεων στον φόρο εισοδήματος, το οποίο συνδέεται άμεσα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης αλλά και με τον τρόπο εξόφλησης. Οι φορολογούμενοι καλούνται να λάβουν αποφάσεις που επηρεάζουν το τελικό ποσό που θα καταβάλουν.

Διορθώσεις δηλώσεων χωρίς επιβαρύνσεις

Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας που έληξε την Πέμπτη 16 Απριλίου, οι φορολογούμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να επανέλθουν στις δηλώσεις τους και να προχωρήσουν σε διορθώσεις. Από τις 17 Απριλίου και έπειτα, μπορούν να υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις για την αποκατάσταση λαθών ή παραλείψεων.

Η διαδικασία αυτή παρέχεται χωρίς την επιβολή προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Το περιθώριο για διορθώσεις χωρίς οικονομική επιβάρυνση παραμένει ανοιχτό έως και τις 15 Ιουλίου.

Οι προθεσμίες που καθορίζουν την έκπτωση

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι ημερομηνίες που συνδέονται με την παροχή εκπτώσεων στον φόρο εισοδήματος. Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2025 έχει παραταθεί έως τις 15 Μαΐου 2026, προσφέροντας τη δυνατότητα για τη μέγιστη έκπτωση.

Όσοι ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία μπορούν να εξασφαλίσουν έκπτωση 4%, εφόσον προχωρήσουν και στην πλήρη εξόφληση του φόρου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Η παράταση αυτή δημιουργεί ένα σαφές χρονικό περιθώριο για ευνοϊκότερη φορολογική αντιμετώπιση.

Πώς διαμορφώνονται οι εκπτώσεις 4%-3%-2%

Το ποσοστό της έκπτωσης διαφοροποιείται ανάλογα με το πότε θα οριστικοποιηθεί η δήλωση. Για δηλώσεις που υποβάλλονται από την 1η Μαΐου έως και τις 15 Ιουνίου, προβλέπεται έκπτωση 3% στον φόρο εισοδήματος.

Αντίστοιχα, όσοι ολοκληρώσουν τη διαδικασία στο διάστημα από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου δικαιούνται μικρότερη έκπτωση, η οποία διαμορφώνεται στο 2%. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα επιβραβεύει την έγκαιρη υποβολή, με σταδιακή μείωση του οφέλους όσο περνά ο χρόνος.

Προϋπόθεση για την παροχή της έκπτωσης

Καθοριστικός παράγοντας για την κατοχύρωση οποιασδήποτε έκπτωσης είναι ο τρόπος εξόφλησης του φόρου. Σε όλες τις περιπτώσεις, βασική προϋπόθεση αποτελεί η εφάπαξ καταβολή του συνολικού ποσού.

Ειδικά για την έκπτωση του 4%, απαιτείται η πληρωμή να ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026. Η σύνδεση της έκπτωσης με την άμεση εξόφληση ενισχύει το κίνητρο για ταχύτερη τακτοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων, επηρεάζοντας άμεσα τον οικονομικό προγραμματισμό των φορολογουμένων.