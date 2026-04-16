ΔΥΠΑ: Έρχονται 800 θέσεις εργασίας από 30 επιχειρήσεις
Πίνακας περιεχομένων
Το Σάββατο 18 Απριλίου από τις 10 π.μ έως τις 18:00 θα γίνει η 54η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στο ξενοδοχείο PHILIPPOS HOTEL, με τη συμμετοχή 30 επιχειρήσεων που προσφέρουν 800 θέσεις εργασίας.
ΔΥΠΑ– Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας ζωντανός χώρος συνάντησης μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτών που αναζητούν εργασία.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν έχοντας μαζί τους το βιογραφικό τους, ώστε να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα:
άμεσης επαφής με εργοδότες
συμμετοχής σε επιτόπου συνεντεύξεις
ενημέρωσης για διαθέσιμες θέσεις εργασίας.
Η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-serres-2026
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της ΔΥΠΑ θα παρέχουν πληροφορίες για δράσεις και προγράμματα απασχόλησης, ενισχύοντας την προσπάθεια των πολιτών για ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme
