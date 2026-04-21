Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοί πληρώνουν και ποιοι παίρνουν επιστροφή

Πίνακας περιεχομένων

Πάνω από 2,3 εκατ. φορολογικές δηλώσεις έχουν ήδη υποβληθεί, με την πλειονότητα των φορολογουμένων να μην πληρώνει φόρο ή να λαμβάνει επιστροφή.

Οι φορολογικές δηλώσεις προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, καθώς περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατομμυρίων. Η εξέλιξη αυτή επιταχύνθηκε μετά και την αυτόματη οριστικοποίηση 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων από την ΑΑΔΕ.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η πλειονότητα των πολιτών δεν επιβαρύνεται με φόρο, ενώ σημαντικό ποσοστό δικαιούται επιστροφή, διαμορφώνοντας μια μικτή εικόνα για τα εκκαθαριστικά του 2026.

Ποιοι πληρώνουν και ποιοι όχι

Η ανάλυση των δηλώσεων αποκαλύπτει ότι πάνω από επτά στους δέκα φορολογούμενους είτε δεν πληρώνουν καθόλου φόρο είτε έχουν επιστροφή για τα εισοδήματα του 2025.

Αντίθετα, περίπου το 24% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, με το συνολικό ποσό φόρου να φτάνει τα 545 εκατομμύρια ευρώ. Ο μέσος πρόσθετος φόρος που προκύπτει για τους υπόχρεους αγγίζει τα 1.000 ευρώ.

Επιστροφές φόρου και συμψηφισμοί

Σχεδόν τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους δικαιούνται επιστροφή φόρου, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 194,2 εκατομμύρια ευρώ και τον μέσο όρο επιστροφής να διαμορφώνεται στα 222 ευρώ.

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι ισχύει με τις διορθώσεις

Ήδη, 319.592 φορολογούμενοι έχουν λάβει τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, με συνολικές πληρωμές 65,81 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε 126.976 περιπτώσεις έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί με οφειλές ύψους 28,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Πώς γίνεται η επιστροφή χρημάτων

Οι επιστροφές πραγματοποιούνται με ταχύτατες διαδικασίες, καθώς όσοι δεν έχουν οφειλές λαμβάνουν τα χρήματα μέσα σε μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης.

Σε περιπτώσεις ύπαρξης οφειλών, η ΑΑΔΕ προχωρά σε αυτόματο συμψηφισμό, χωρίς να απαιτείται ενέργεια από τον φορολογούμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού IBAN στην πλατφόρμα myAADE.

Τρόποι πληρωμής και εκπτώσεις

Ο φόρος που προκύπτει μπορεί να καταβληθεί είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις είτε εφάπαξ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026 και οι υπόλοιπες επτά στους επόμενους μήνες.

Για όσους επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση έως την ίδια ημερομηνία, προβλέπεται έκπτωση που κυμαίνεται από 2% έως 4%, ανάλογα με το πότε υποβλήθηκε η δήλωση.

Τι ισχύει για τις τροποποιητικές δηλώσεις

Σε περίπτωση υποβολής εμπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης, από την οποία προκύπτει επιπλέον φόρος, ισχύουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης για τα ποσά.

Συγκεκριμένα, το αρχικό ποσό φόρου διατηρεί την έκπτωση που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης, ενώ για το πρόσθετο ποσό εφαρμόζεται η έκπτωση που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής.

Η εικόνα μέχρι σήμερα

Μέχρι στιγμής, το 38,4% των δηλώσεων είναι μηδενικές, γεγονός που δείχνει ότι σημαντικός αριθμός φορολογουμένων δεν επιβαρύνεται με φόρο.

Η συνολική εικόνα αποτυπώνει μια διαδικασία που εξελίσσεται ομαλά, με τα εκκαθαριστικά να διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με τα εισοδήματα και τις φορολογικές υποχρεώσεις κάθε πολίτη.