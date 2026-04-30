ΕΣΥ: Έρχονται 1.000 προσλήψεις – Για ποιούς

Προκήρυξη για 1.000 μόνιμες θέσεις γιατρών σε νοσοκομεία της Αττικής και της περιφέρειας προανήγγειλε χθες ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο ίδιος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να δημοσιευτεί η εν λόγω προκήρυξη, η οποία στον αρχικό σχεδιασμό αφορούσε 850 θέσεις γιατρών σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, δήλωσε αισιόδοξος ότι «θα καλύψουμε όλες τις περιοχές».

Επισημαίνοντας ότι η διαδικασία πρόσληψης γιατρών έχει αλλάξει και πλέον γίνεται πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι ο μέσος όρος χρόνου πρόσληψης από την ημέρα της προκήρυξης έχει πέσει στους τέσσερις μήνες, προσθέτοντας ότι σε κάθε περίπτωση όλες οι προκηρύξεις για την πρόσληψη γιατρών ολοκληρώνονται εντός έξι μηνών.

ΕΣΥ: Το πλάνο για 8.000 προσλήψεις και την αναβάθμιση 243 υγειονομικών δομών



Αξιολόγηση του ΕΣΥ

Όσον αφορά την αξιολόγηση πολιτών που νοσηλεύτηκαν στο ΕΣΥ τουλάχιστον μία ημέρα σε νοσοκομείο, ο Μάριος Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι το 75% κρίνει τη νοσηλεία καλή ή πολύ καλή.

Το ερωτηματολόγιο, σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιήθηκε από τη συνεργασία της ένωσης ασθενών με ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Αναφερόμενος στα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι το 90% των ερωτηθέντων βρήκε την ειδικότητα που ήθελε στο νοσοκομείο και πρόσθεσε ότι ο χρόνος αναμονής στα Επείγοντα είναι αρκετά χαμηλός.

Τέλος, με βάση την ίδια έρευνα, εντοπίζονται κενά στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Προσλήψεις αναπληρωτών – ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο οι προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026