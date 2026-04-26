ΕΣΥ: Το πλάνο για 8.000 προσλήψεις και την αναβάθμιση 243 υγειονομικών δομών

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε σε ΕΣΥ, social media και άρση ασυλίας, δίνοντας έμφαση σε μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις σε εξέλιξη.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται στο επίκεντρο παρεμβάσεων που προχωρούν σε πολλαπλά επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, παρουσιάζοντας την πορεία έργων, τις προσλήψεις και τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, έγινε αναφορά και σε ζητήματα που ξεπερνούν τον χώρο της Υγείας, όπως η προστασία ανηλίκων και η λειτουργία των θεσμών.

Οι τοποθετήσεις του πραγματοποιήθηκαν στο ΕΡΤnews, με τον υφυπουργό να δίνει έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στη διαφάνεια σε κρίσιμα ζητήματα.

Αναβάθμιση υποδομών και χρονοδιάγραμμα έργων

Σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού σε δομές υγείας, με δεκάδες έργα να έχουν ήδη ολοκληρωθεί και άλλα να προχωρούν εντός προγραμματισμού. Συνολικά, ανακαινίζονται 86 Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και αναβαθμίζονται 157 Κέντρα Υγείας.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, τα περισσότερα έργα αναμένεται να παραδοθούν τους επόμενους μήνες, ενώ τα πιο σύνθετα προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως τον Αύγουστο του 2026. Όσα έργα δεν προλάβουν τα αρχικά χρονοδιαγράμματα μεταφέρονται σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, χωρίς να ακυρώνονται.

Ενίσχυση προσωπικού και νέες προσλήψεις

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ. Προβλέπονται συνολικά 8.000 θέσεις έως το τέλος του έτους, εκ των οποίων 5.000 αφορούν μόνιμο προσωπικό και 3.000 επικουρικούς εργαζόμενους.

Παράλληλα, προκηρύσσονται άμεσα 850 θέσεις γιατρών, ενώ καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσεων, ακόμη και σε περιοχές όπου υπήρχαν ελλείψεις. Σημαντική βελτίωση παρατηρείται και στην περιφέρεια.

Κίνητρα για κάλυψη θέσεων στην περιφέρεια

Για την ενίσχυση της στελέχωσης σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, έχουν τεθεί σε εφαρμογή νέα κίνητρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται οικονομική ενίσχυση που φτάνει έως 1.500 ευρώ μηνιαίως.

ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι ενστάσεις για 450 μόνιμες προσλήψεις σε υπουργείο

Επιπλέον, προβλέπονται πρόσθετα οφέλη από δήμους και περιφέρειες, με αποτέλεσμα να έχει ήδη καλυφθεί σημαντικό ποσοστό θέσεων που παρέμεναν κενές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μείωση χρόνου αναμονής στα επείγοντα

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν και τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, όπου ο χρόνος αναμονής έχει περιοριστεί αισθητά. Από περίπου 9 ώρες, ο μέσος χρόνος έχει μειωθεί στις 4,5 ώρες.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην ενίσχυση του προσωπικού, στις παρεμβάσεις στις υποδομές και στην εφαρμογή νέων συστημάτων διαχείρισης ασθενών, όπως το «βραχιολάκι».

Μέτρα για social media και ανηλίκους

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε την περιορισμένη πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media ως ζήτημα δημόσιας υγείας. Όπως εξήγησε, η υπερβολική χρήση συνδέεται με προβλήματα όπως διαταραχές ύπνου, δυσκολίες συγκέντρωσης και ψυχολογική επιβάρυνση.

Η εφαρμογή του μέτρου τοποθετείται την 1η Ιανουαρίου 2027, μετά από σχετικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την προστασία των παιδιών και όχι τον περιορισμό τους.

Θέματα θεσμών και διαφάνειας

Αναφορά έγινε και στο ζήτημα της άρσης ασυλίας βουλευτών, με τον υφυπουργό να υπογραμμίζει ότι η διαδικασία πρέπει να προχωρεί χωρίς εμπόδια. Όπως σημείωσε, ακόμη και οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι ζητούν την άρση της ασυλίας τους.

Τόνισε ότι η τελική κρίση ανήκει στη Δικαιοσύνη και ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια, χωρίς σκιές, ακόμη και σε περιπτώσεις που ενδέχεται να φαίνονται υπερβολικές.

Διευκρινίσεις για καταγγελίες σε νοσοκομείο

Σχετικά με καταγγελίες που αφορούν νοσοκομείο στην Κεφαλονιά, διευκρινίστηκε ότι δεν εντοπίζεται πρόβλημα στη λειτουργία της μονάδας. Η υπόθεση αποδίδεται σε εσωτερική αντιπαράθεση.

Παράλληλα, διερευνάται περιστατικό με άτομο που εμφανιζόταν ως νοσηλεύτρια χωρίς να είναι, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν την υπόθεση και να προχωρούν σε ενέργειες όπου απαιτείται.