ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι ενστάσεις για 450 μόνιμες προσλήψεις σε υπουργείο

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2025 του ΑΣΕΠ.

Οι ενστάσεις για την προκήρυξη 3Κ/2025 του ΑΣΕΠ τίθενται σε εφαρμογή από την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψηφίους να αμφισβητήσουν τα προσωρινά αποτελέσματα της διαδικασίας. Η διαδικασία αφορά την πλήρωση 450 θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ολοκληρώνεται την Τρίτη 14 Απριλίου 2026 στις 14:00, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να ακολουθήσουν συγκεκριμένη ηλεκτρονική διαδικασία για την ορθή καταχώριση της αίτησής τους.

Πώς γίνεται η υποβολή της ένστασης

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ, όπου οι υποψήφιοι θα πρέπει να εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και να επιλέξουν την ενότητα «Ένσταση». Η υποβολή γίνεται ψηφιακά, χωρίς δυνατότητα άλλου τρόπου κατάθεσης.

Μπαράζ προσλήψεων στο Δημόσιο: Τι λέει ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις που έρχονται

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ακολουθήσουν πιστά τα βήματα της πλατφόρμας, ώστε η ένστασή τους να θεωρηθεί έγκυρη και να εξεταστεί κανονικά από την αρμόδια αρχή.

Υποχρεωτικό παράβολο για την εξέταση

Βασική προϋπόθεση για την αποδοχή της ένστασης αποτελεί η καταβολή παραβόλου ύψους 50 ευρώ. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το σχετικό ποσό, η ένσταση δεν εξετάζεται.

Το παράβολο εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο, με επιλογή του αντίστοιχου φορέα και της αρμόδιας αρχής.

Οι θέσεις και οι ειδικότητες

Η προκήρυξη αφορά συνολικά 450 θέσεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους του Υπουργείο Πολιτισμού. Μεταξύ των ειδικοτήτων περιλαμβάνονται θέσεις ΔΕ φύλαξης και πληροφόρησης, καθώς και ημερήσιων φυλάκων.

ΑΣΕΠ : Οριστικοί Πίνακες για την πλήρωση 73 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών στη ΔΥΠΑ

Οι θέσεις αυτές αφορούν διάφορες περιοχές της χώρας, όπως η Αιτωλοακαρνανία, η Ανατολική και Δυτική Αττική, η Άνδρος, η Αργολίδα, η Αρκαδία, η Άρτα, η Αχαΐα, η Βοιωτία και η Εύβοια.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι καλούνται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή υποβολή της ένστασης, τόσο ως προς τη διαδικασία όσο και ως προς την καταβολή του παραβόλου. Η τήρηση των προθεσμιών είναι κρίσιμη, καθώς εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η διαδικασία αποτελεί το επόμενο στάδιο μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων και δίνει τη δυνατότητα επανεξέτασης των στοιχείων, πριν την έκδοση των οριστικών πινάκων.