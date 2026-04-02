Μπαράζ προσλήψεων στο Δημόσιο: Τι λέει ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις που έρχονται

Νέες αλλαγές στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ με έμφαση στις δεξιότητες και δημοσίευση 1.980 ερωτήσεων πριν το Πάσχα.

Οι αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τη βελτίωση της αξιοκρατίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Το νέο μοντέλο δίνει έμφαση σε πιο σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης, ενισχύοντας τη διαφάνεια και περιορίζοντας τις καθυστερήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται άμεσα η δημοσιοποίηση περίπου 1.980 ερωτήσεων γνώσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση προετοιμασίας για τον επόμενο γραπτό διαγωνισμό. Το υλικό θα καλύπτει ευρύ φάσμα αντικειμένων, όπως διοικητικό και συνταγματικό δίκαιο, οικονομικά και διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης.

Νέες προκηρύξεις και μαζικές διαδικασίες

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι επικείμενες προκηρύξεις, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο αριθμό υποψηφίων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μια εκτεταμένη διαδικασία που αφορά περίπου 150.000 εκπαιδευτικούς, η οποία θα καθορίσει τις προσλήψεις στον χώρο της εκπαίδευσης για τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, προγραμματίζεται νέα μεγάλη προκήρυξη για αποφοίτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, καθώς και τρεις ετήσιες βασικές προκηρύξεις που θα καλύπτουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υποχρεωτική εκπαίδευση και άτομα με αναπηρία.

Αλλαγή φιλοσοφίας στην αξιολόγηση

Το νέο σύστημα διαφοροποιείται σημαντικά ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης. Η έμφαση μετατοπίζεται από τα τυπικά προσόντα, όπως τα πτυχία και η προϋπηρεσία, προς τις πραγματικές ικανότητες των υποψηφίων.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογούνται δεξιότητες όπως ο επαγωγικός συλλογισμός, η ταχύτητα αντίληψης και οι εργασιακές συμπεριφορές. Η αλλαγή αυτή επιχειρεί να αναδείξει πιο ουσιαστικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων.

Πλήρης ψηφιοποίηση και ταχύτερα αποτελέσματα

Η διαδικασία του διαγωνισμού πραγματοποιείται πλέον πλήρως ψηφιακά, με ηλεκτρονική εξέταση και αυτόματη βαθμολόγηση, γεγονός που περιορίζει τις πιθανότητες υποκειμενικής παρέμβασης. Η ανωνυμία της διαδικασίας ενισχύει περαιτέρω τη διαφάνεια.

Η ψηφιοποίηση έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική επιτάχυνση των αποτελεσμάτων, καθώς η ανακοίνωση των βαθμολογιών γίνεται πλέον μέσα σε περίπου μία εβδομάδα, αντί για διάστημα που στο παρελθόν έφτανε έως και δυόμισι μήνες. Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέγουν ημέρα και ώρα εξέτασης.

Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από σαφές μήνυμα προς τους ενδιαφερόμενους για το Δημόσιο. Η επιλογή της επαγγελματικής πορείας δεν θα πρέπει να γίνεται με κριτήριο τη σταθερότητα, αλλά ως συνειδητή επιλογή.

Οι αλλαγές στο σύστημα επιδιώκουν να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στους νέους, μειώνοντας τη σημασία της προϋπηρεσίας και ενισχύοντας την αξιολόγηση ουσιαστικών δεξιοτήτων.