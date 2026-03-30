1.654 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ – Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 1.654 θέσεις στον χώρο της υγείας μέσω της προκήρυξης 4Κ/2026 του ΑΣΕΠ, με καταληκτική ημερομηνία την 9η Απριλίου.

Η προκήρυξη 4Κ/2026 του ΑΣΕΠ βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων να έχει ήδη ανοίξει για τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους. Πρόκειται για μια σημαντική διαδικασία στελέχωσης στον χώρο της υγείας, η οποία αφορά συνολικά 1.654 θέσεις προσωπικού σε διάφορους φορείς.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης πλατφόρμας του ΑΣΕΠ, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας έχει οριστεί για τις 9 Απριλίου 2026 και ώρα 14:00. Οι υποψήφιοι καλούνται να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη.

Πού αφορούν οι θέσεις της προκήρυξης

Η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής προσωπικού καλύπτει ανάγκες τόσο σε φορείς του Υπουργείου Υγείας όσο και στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Οι θέσεις αφορούν μόνιμο προσωπικό, αλλά και προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών.

Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία. Το εύρος των ειδικοτήτων και των βαθμίδων εκπαίδευσης καθιστά την προκήρυξη προσβάσιμη σε μεγάλο αριθμό υποψηφίων.

Κατανομή θέσεων ανά επίπεδο εκπαίδευσης

Οι διαθέσιμες θέσεις κατανέμονται σε τρεις βασικές εκπαιδευτικές κατηγορίες, καλύπτοντας διαφορετικά επίπεδα προσόντων. Συγκεκριμένα, προβλέπονται 64 θέσεις για αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 676 θέσεις για Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 914 θέσεις για Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η συγκεκριμένη κατανομή αναδεικνύει τη σημαντική συμμετοχή των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ, οι οποίες συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό θέσεων, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ευρύτερο φάσμα υποψηφίων.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τη διαδρομή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η συμπλήρωση της αίτησης πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο σχετικό παράρτημα της προκήρυξης.

Η ηλεκτρονική διαδικασία αποτελεί το μοναδικό τρόπο συμμετοχής, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη προετοιμασία των υποψηφίων. Επιπλέον, οι θέσεις της προκήρυξης έχουν καταχωριστεί σε συνοδευτικό αρχείο, το οποίο είναι διαθέσιμο για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Χρονικά όρια και κρίσιμες ημερομηνίες

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι αυστηρά καθορισμένη και ολοκληρώνεται τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026, στις 14:00. Μετά την ώρα αυτή, η πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις.

Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι καλούνται να μην καθυστερήσουν την υποβολή, ώστε να διασφαλίσουν την έγκαιρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας:

4Κ-2026 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ