ΑΣΕΠ: «Ξεκλειδώνουν» νέες θέσεις εργασίας – Για ποιούς

Νέες θέσεις εργασίας για ΑμεΑ προκηρύσσονται την άνοιξη του 2026, με 1.800 ευκαιρίες απασχόλησης σε δημόσιους φορείς και δομές.

ΑΣΕΠ– Θέσεις εργασίας για ΑμεΑ προωθούνται μέσω νέας προκήρυξης που αναμένεται να εκδοθεί μέσα στην άνοιξη του 2026, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές απασχόλησης για άτομα με αναπηρία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 1.800 θέσεις και στοχεύει στην ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών που επιδιώκουν την ενδυνάμωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανεργίας και στην ουσιαστική επαγγελματική ένταξη των δικαιούχων.

Πότε αναμένεται η προκήρυξη και ποιος είναι ο στόχος

Η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων τοποθετείται χρονικά προς το τέλος Απριλίου 2026, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Η ενεργοποίηση του προγράμματος θεωρείται κομβική για την προώθηση της απασχόλησης σε άτομα με αναπηρία.

Κεντρικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, καθώς η πρόσβαση στην εργασία αποτελεί βασικό παράγοντα για την αυτονομία και τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

Οι φορείς και οι δομές όπου θα καλυφθούν οι θέσεις

Οι θέσεις αναμένεται να κατανεμηθούν σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων φορέων και υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δήμοι, περιφέρειες και διοικητικές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Παράλληλα, προβλέπεται κάλυψη θέσεων σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας για υποστηρικτικό προσωπικό, καθώς και σε σχολεία και εκπαιδευτικές δομές, κοινωνικές υπηρεσίες, δομές φροντίδας, δημόσιους οργανισμούς, ΔΕΚΟ, καθώς και φορείς πολιτισμού και αθλητισμού.

Ειδικότητες που αναμένεται να ζητηθούν

Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα οι ειδικότητες, εκτιμάται ότι θα καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα θέσεων χαμηλής και μεσαίας εξειδίκευσης, με βάση αντίστοιχα προγράμματα προηγούμενων ετών.

Στις θέσεις που αναμένεται να προκηρυχθούν περιλαμβάνονται διοικητικές και γραμματειακές εργασίες, καταχώριση δεδομένων, εξυπηρέτηση πελατών, ταμειακή υποστήριξη, πωλήσεις, βοηθητικό προσωπικό αποθήκης και γενικών καθηκόντων, προσωπικό καθαριότητας, καθώς και ρόλοι σε βασική υποστήριξη πληροφορικής, τηλεφωνική εξυπηρέτηση και απλές ψηφιακές εργασίες.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ποσοστά και τις ισχύουσες διαδικασίες. Η συμμετοχή προϋποθέτει την κάλυψη συγκεκριμένων κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα συνεκτιμάται και η επαγγελματική εμπειρία, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε όσους βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενισχύοντας τις πιθανότητες επανένταξής τους.

Η διαδικασία των αιτήσεων και η φιλοσοφία του προγράμματος

Οι αιτήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν τα στοιχεία τους και τις θέσεις που επιθυμούν. Η διαδικασία σχεδιάζεται με στόχο να είναι απλοποιημένη και προσβάσιμη.

Η δημιουργία αποκλειστικών θέσεων για άτομα με αναπηρία αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ισότητας και της συμπερίληψης, ενισχύοντας όχι μόνο την απασχόληση αλλά και τη συνολική κοινωνική συμμετοχή των δικαιούχων.