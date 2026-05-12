Έρχονται 1.700 μόνιμες προσλήψεις – Δείτε πού

Πίνακας περιεχομένων

Πού θα γίνουν οι μόνιμες προσλήψεις;

Προ των πυλών είναι 1.700 μόνιμες προσλήψεις σε όλο το Δημόσιο, μόνο για αποφοίτους Δημοτικού (έως το 1980) και Γυμνασίου, με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ να βγαίνει το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σε δήμους και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Παράλληλα, ενίσχυση προσωπικού προβλέπεται σε δομές κοινωνικής πρόνοιας, δασαρχεία, βιβλιοθήκες και μουσεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι θέσεις εργασίας θα καλύψουν ανάγκες σε:

Δήμους και ΟΤΑ

Υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου

Δομές κοινωνικής πρόνοιας

Δασαρχεία

Βιβλιοθήκες και μουσεία.

Παράλληλα, προσωπικό αναμένεται να ζητήσουν και οργανισμοί όπως:

ΕΛΓΟ Δήμητρα

Ελεγκτικό Συνέδριο

ΝΙΜΤΣ

Εγνατία Οδός Α.Ε.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

ΑΣΕΠ: Δικαιολογητικά για 1.696 θέσεις εργασίας – Προθεσμίες

Η νέα προκήρυξη θα περιλαμβάνει κυρίως πρακτικές ειδικότητες και θέσεις υποστήριξης.

Μεταξύ άλλων, αναμένονται θέσεις για:

Βοηθούς θαλάμου

Τραυματιοφορείς

Κλητήρες

Προσωπικό γενικών καθηκόντων

Εργάτες καθαριότητας και πρασίνου

Προσωπικό δασοπροστασίας

Τραπεζοκόμους

Φύλακες

Καταμετρητές.

Τελευταία ευκαιρία για προσλήψεις χωρίς πτυχίο στη ΣΤΑΣΥ

Εν τω μεταξύ, τελευταία ευκαιρία έχουν σήμερα οι υποψήφιοι για προσλήψεις χωρίς πτυχίο στη ΣΤΑΣΥ, αφού λήγουν το βράδυ (23.59) οι αιτήσεις. Πρόκειται για 15 θέσεις ΔΕ Υποστηρικτικού Προσωπικού ειδ. ΔΕ Ελεγκτών Κομίστρου και οι υποψήφιοι που θα καταθέσουν αίτηση, πρέπει να πληρούν έξι προσόντα. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του stasy.gr.

ΑΣΕΠ: Ανοίγουν οι αιτήσεις για χιλιάδες εκπαιδευτικούς στο ΟΠΣΥΔ- Ποιούς αφορούν οι προσλήψεις

Πέντε μόνιμες προσλήψεις ΔΕ στο υπουργείο Τουρισμού

Να πούμε τέλος, ότι 21 μόνιμες προσλήψεις θα γίνουν στο υπουργείο Τουρισμού, μεταξύ αυτών και πέντε ατόμων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τις αιτήσεις να ξεκινούν σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου και η προθεσμία να εκπνέει τη Δευτέρα, 25 Μαΐου.

Η κατανομή των θέσεων είναι η ακόλουθη:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Κλάδου/ειδικότητας ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων – 15 θέσεις

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Κλάδου/ειδικότητας ΤΕ 01 Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων – 1 θέση

Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Κλάδου/ειδικότητας ΔΕ 01 Μαγειρικής – 4 θέσεις

Κλάδου/ειδικότητας ΔΕ 01 Ζαχαροπλαστικής – 1 θέση.