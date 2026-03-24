ΟΙΕΛΕ: Σιγή ιχθύος για τις καταγγελίες για μαϊμού μεταπτυχιακά και πιστοποιήσεις για μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ – Ερωτήσεις κομμάτων στη Βουλή

Σαράντα ημέρες μετά τις αποκαλύψεις της ΟΙΕΛΕ για την ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης εικονικών μεταπτυχιακών τίτλων και πιστοποιήσεων, η υπόθεση παραμένει χωρίς ουσιαστική θεσμική αντίδραση, προκαλώντας έντονα ερωτήματα για τη στάση της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης.

Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, που σχετίζονται άμεσα με τη μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ και την επαγγελματική εξέλιξη χιλιάδων υποψηφίων, μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί καμία αυτεπάγγελτη παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές.

Την ίδια ώρα, το ζήτημα λαμβάνει πολιτικές διαστάσεις, με κόμματα να φέρνουν το θέμα στη Βουλή και την ΟΙΕΛΕ να εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη μέσω μηνυτήριας αναφοράς. Οι νέες καταγγελίες που έρχονται στο φως ενισχύουν την εικόνα ενός εκτεταμένου μηχανισμού εμπορίας τίτλων, την ώρα που η πίεση για απαντήσεις και παρεμβάσεις εντείνεται.

Η ανακοίνωση για την ΟΙΕΛΕ:

Σιγή ιχθύος από κυβέρνηση και δικαιοσύνη για τις καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ σχετικά με τα μαϊμού μεταπτυχιακά και τις πιστοποιήσεις για μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ – Ερωτήσεις κομμάτων στη Βουλή, υποβολή μηνυτήριας αναφοράς εξετάζει η Ομοσπονδία

40 ημέρες έχουν περάσει από την δημόσια καταγγελία της ΟΙΕΛΕ σχετικά με το πολυπλόκαμο κύκλωμα εμπορίας εικονικών μεταπτυχιακών και πιστοποιήσεων ξένων γλωσσών και πληροφορικής, ώστε να χρησιμοποιηθούν για μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ή για διοικητική/μισθολογική εξέλιξη. Ακολούθησε, μάλιστα, συνάντηση του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. Θ. Παπαϊωάννου, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία για το ζήτημα και τόνισε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της σοβαρής αυτής παθογένειας. Δυστυχώς, όμως, ανάλογη ευαισθησία δεν έχουν επιδείξει ούτε η κυβέρνηση ούτε η δικαιοσύνη (που αναμέναμε πως θα παρέμβει αυτεπάγγελτα για να διερευνήσει την υπόθεση).

Νέα καταγγελία για μεσάζοντα πώλησης τίτλων και πιστοποιήσεων και παράνομα εννεάμηνα μεταπτυχιακά!

Σε επιστολή που στείλαμε ακριβώς πριν από ένα μήνα σε Πρωθυπουργό, κόμματα και Υπουργό Παιδείας, ώστε να συζητηθεί το ζήτημα, περιλάβαμε συγκλονιστική καταγγελία συναδέλφου που περιείχε την επιστολή του μεσάζοντα για ιταλικό πανεπιστήμιο το οποίο «πουλάει» μεταπτυχιακούς τίτλους. Σήμερα, μετά από νέες καταγγελίες που φτάνουν στην Ομοσπονδία μας, εκ νέου για ιταλικά πανεπιστήμια, αποκαλύπτουμε ότι υπάρχει ηλεκτρονικός μεσάζοντας (τα στοιχεία του στη διάθεση της ΟΙΕΛΕ) που αναλαμβάνει, έναντι του ποσού των 3.500 ευρώ, την πώληση μεταπτυχιακού και C2 ιταλικής γλώσσας. Σε ερώτηση του καταγγέλλοντα προς τον μεσάζοντα (ο οποίος συνεργάζεται και με γνωστή αλυσίδα κέντρων ξένων γλωσσών), «πώς θα πάρω, δηλαδή, την κρατική πιστοποίηση, θα δώσετε εσείς για μένα;» η αφοπλιστική απάντηση ήταν «να μην σας ενδιαφέρουν τα τεχνικά θέματα εσάς»! Μια ακόμη σημαντική πτυχή του ζητήματος είναι ότι τα συγκεκριμένα μεταπτυχιακά λαμβάνονται με 9μηνη παρακολούθηση, ενώ η νομοθεσία ρητά ορίζει πως ελάχιστος χρόνος για την ολοκλήρωση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι το ένα ημερολογιακό έτος. Πώς επιτρέπει η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας την πιστοποίησή τους;

Θα αναμένουμε με ενδιαφέρον. Μετά και τις σημερινές καταγγελίες, θα ενδιαφερθεί κανείς; Θα ευαισθητοποιηθεί η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας, η δικαιοσύνη; Θα κληθούμε να δώσουμε τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας; Εμείς πάντως θα κοινοποιήσουμε παντού και τη σημερινή μας ανακοίνωση.

Ερωτήσεις κομμάτων για το κύκλωμα των μαϊμού πτυχίων και πιστοποιήσεων, η ΟΙΕΛΕ εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγγελικής παρέμβασης

Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Βουλευτή Κιλκίς και Τομεάρχη Παιδείας Στ. Παραστατίδη, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή με αφορμή το εξαιρετικό, ερευνητικό άρθρο «Με τα φτερά του Pegaso» της δημοσιογράφου Εύας Παπαδοπούλου που δημοσιεύτηκε στο Inside Story.

Μετά την καταγγελία της ΟΙΕΛΕ, 17 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Βουλευτή Ηλείας και Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Δ. Καλαματιανό και την Βουλευτή Επικρατείας Π. Τσαπανίδου κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή ζητώντας την άμεση θεσμική αντιμετώπισή του θέματος των παράνομων μεταπτυχιακών και πιστοποιήσεων.

Επίσης, ο Βουλευτής Αχαΐας του κόμματος «Νίκη» Σπυρίδων Τσιρώνης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με την οποία στηλιτεύει την ανεπαρκή εποπτεία στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης που προκαλεί την ανάπτυξη μιας ασύδοτης και ανεξέλεγκτης αγοράς μεταπτυχιακών και προσόντων. Το κόμμα, μάλιστα, αμέσως μετά την συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή, εξέδωσε ανακοίνωση καταγγέλλοντας την ασαφή απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας που παραδέχτηκε το πρόβλημα, αλλά δεν έκανε την παραμικρή αναφορά σε ενέργειες που η κυβέρνηση προτίθεται να προβεί, ώστε να το αντιμετωπίσει.

Οι νομικοί της ΟΙΕΛΕ, μετά από εντολή του Προεδρείου της Ομοσπονδίας, εξετάζουν την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς σχετικά με το ζήτημα. Είναι εξαιρετικά περίεργο, μετά από τόσες εβδομάδες έντονης συζήτησης στο δημόσιο διάλογο του ζητήματος και της αποκάλυψης συγκλονιστικών στοιχείων, ότι ακόμη δεν έχει υπάρξει καμιά αυτεπάγγελτη θεσμική παρέμβαση. Ας ελπίσουμε αυτό να αλλάξει.