Προσλήψεις αναπληρωτών – ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις στο ΟΠΣΥΔ για εκπαιδευτικούς

Δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ και 2ΓΕ/2026 με αιτήσεις από 12 έως 27 Μαΐου και επικαιροποίηση στοιχείων έως 29 Μαΐου.

Οι προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ και 2ΓΕ/2026 δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ, καθορίζοντας τη διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση. Το νέο πλαίσιο αφορά την κατάταξη υποψηφίων σε πίνακες προτεραιότητας, ανά κλάδο και ειδικότητα, για την κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών.

Η διαδικασία ξεκινά στις 12 Μαΐου 2026 και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με διαφορετικά χρονικά όρια για την υποβολή αιτήσεων στο ΑΣΕΠ και για την επικαιροποίηση στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ. Οι προκηρύξεις έχουν ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ ΑΣΕΠ 21/29-4-2026 και στο ΦΕΚ ΑΣΕΠ 22/29-4-2026.

Προθεσμίες για αιτήσεις και δικαιολογητικά

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο ΑΣΕΠ ξεκινά την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 στις 08:00 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 στις 14:00. Το χρονικό αυτό διάστημα αφορά όλους τους υποψήφιους που επιθυμούν να ενταχθούν στους νέους πίνακες.

Παράλληλα, η διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων και μεταφόρτωσης δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ διαρκεί έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 και ώρα 14:00. Η ολοκλήρωση και των δύο σταδίων είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

Οι κλάδοι που περιλαμβάνονται

Η προκήρυξη 1ΓΕ/2026 αφορά εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συγκεκριμένα τους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, καθώς και τον κλάδο ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02) που καλύπτει και τη μουσική εκπαίδευση.

Αντίστοιχα, η προκήρυξη 2ΓΕ/2026 απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβάνοντας πλήθος ειδικοτήτων, όπως οι κλάδοι ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91.

Τι προβλέπεται για προσλήψεις και διορισμούς

Οι προσλήψεις αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027 θα πραγματοποιηθούν από τους νέους προσωρινούς πίνακες, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα έχουν εκδοθεί έως τον Αύγουστο του 2026.

Αντίθετα, οι μόνιμοι διορισμοί, εφόσον εγκριθούν, θα βασιστούν στους υφιστάμενους πίνακες που παραμένουν σε ισχύ έως τις 31 Αυγούστου 2026. Η διάκριση αυτή καθορίζει τη σειρά και τον τρόπο στελέχωσης των σχολικών μονάδων.

Χρονοδιάγραμμα για τα τελικά αποτελέσματα

Τα οριστικά αποτελέσματα των νέων προκηρύξεων αναμένεται να δημοσιευθούν σε ΦΕΚ εντός του χειμώνα του 2027. Μέχρι τότε, οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν βάσει των στοιχείων που θα υποβάλουν κατά τη διαδικασία.

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών θα οδηγήσει στη διαμόρφωση νέων πινάκων, οι οποίοι θα αποτελέσουν τη βάση για τις μελλοντικές προσλήψεις εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση.