Ζαχαράκη για Πανελλαδικές: Πώς θα προχωρήσει το νέο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια

Η Υπουργός Παιδείας τάχθηκε υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών, δίνοντας διευκρινήσεις για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια.

Υπέρ της κατάργησης των Πανελληνίων δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνοντας ότι το σημερινό σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση παραμένει αξιόπιστο, αλλά έχει πλέον φτάσει στα όριά του. Η υπουργός Παιδείας, μιλώντας στην ΕΡΤ και στην εκπομπή NewsRoom, συνέδεσε τη συζήτηση για τις Πανελλαδικές με τον εθνικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη για το νέο Λύκειο και το εθνικό απολυτήριο, τονίζοντας ότι οι αλλαγές πρέπει να προχωρήσουν με ευθύνη και ευρύτερη πολιτική συναίνεση.

Η θέση της Ζαχαράκη για τις Πανελλαδικές

Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι οι Πανελλαδικές αποτελούν ένα σύστημα που έχει δοκιμαστεί επί χρόνια και έχει αποδειχθεί αξιόπιστο. Παράλληλα, όμως, υπογράμμισε ότι ο θεσμός έχει αγγίξει τα όριά του, ανοίγοντας τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα.

Η υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι έχει εκφραστεί υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει τις όποιες αλλαγές ως άμεση ή αποσπασματική παρέμβαση. Αντίθετα, έδωσε έμφαση στη διαδικασία του εθνικού διαλόγου, μέσα από την οποία θα εξεταστούν οι προτάσεις για το μέλλον του Λυκείου.

Ο εθνικός διάλογος για το νέο Λύκειο

Η συζήτηση για το νέο Λύκειο, σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, δεν ξεκίνησε λόγω της επικαιρότητας. Όπως ανέφερε, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έχει ανοίξει το συγκεκριμένο κεφάλαιο εδώ και μήνες, με στόχο έναν διάλογο που θα έχει ευρύτερα χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο δεν βρίσκεται μόνο το τέλος της σχολικής διαδρομής ή η πιθανή εναλλακτική λύση στις Πανελλαδικές, εφόσον αυτή προταθεί. Η υπουργός τόνισε ότι το ζητούμενο είναι να εξεταστεί συνολικά ο χαρακτήρας του Λυκείου και ο ρόλος του εθνικού απολυτηρίου.

Ζαχαράκη: «Θέλω να καταργήσω τις πανελλαδικές εξετάσεις»

Η επιτροπή και οι αλλαγές που θα προταθούν

Για τον σκοπό αυτό έχει συγκροτηθεί επιτροπή υπό τον πρύτανη κ. Σφακιανάκη, με τη συμμετοχή πολλών ομάδων εργασίας. Η διαδικασία, όπως περιέγραψε η υπουργός, έχει σχεδιαστεί ώστε να μην περιοριστεί σε μια στενή συζήτηση για τις εξετάσεις.

Η Σοφία Ζαχαράκη επισήμανε ότι ο εθνικός διάλογος έχει ήδη ξεκινήσει μήνες πριν και θα συνεχιστεί για μήνες μετά. Με αυτόν τον τρόπο, κατέστησε σαφές ότι οι αποφάσεις δεν παρουσιάζονται ως κάτι που θα ληφθεί βιαστικά, αλλά ως αποτέλεσμα οργανωμένης επεξεργασίας.

Ποιους μαθητές δεν θα αφορούν οι αλλαγές

Η υπουργός Παιδείας διευκρίνισε ότι οι όποιες αλλαγές προταθούν από την επιτροπή δεν θα αφορούν τους σημερινούς μαθητές του Λυκείου. Η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς απομακρύνει το ενδεχόμενο αιφνιδιασμού για όσους βρίσκονται ήδη στη συγκεκριμένη βαθμίδα.

Η ίδια ξεκαθάρισε επίσης ότι οι πιθανές αλλαγές δεν θα αφορούν ούτε τους σημερινούς μαθητές του Γυμνασίου. Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στη συνολική της θέση ότι η μετάβαση προς ένα νέο σύστημα πρέπει να γίνει με προσοχή, χρόνο και θεσμική συνέχεια.

Η προετοιμασία για τη φετινή διαδικασία

Αναφερόμενη στις φετινές Πανελλήνιες 2026, η υπουργός Παιδείας τόνισε ότι όλα είναι έτοιμα. Όπως είπε, η διαδικασία προετοιμασίας έχει ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες, καθώς πρόκειται για μια εξέταση που αφορά χιλιάδες ανθρώπους.

Η υπουργός έκανε ειδική αναφορά στους μαθητές, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και στον μηχανισμό του υπουργείου. Όπως υπογράμμισε, κάθε χρονιά στόχος είναι να καλύπτονται όλα τα ζητούμενα και να υπάρχει πρόβλεψη ακόμη και για το απρόσμενο, ώστε να μην εντείνεται η αγωνία των παιδιών.

Το ζητούμενο της πολιτικής συναίνεσης

Η Σοφία Ζαχαράκη εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί και πρέπει να υπάρξει ευρύτερη πολιτική συναίνεση για τις αλλαγές που αφορούν το Λύκειο και το εθνικό απολυτήριο. Η αναφορά αυτή δείχνει ότι το υπουργείο επιδιώκει η συζήτηση να μην περιοριστεί σε στενά κυβερνητικά όρια.

Σύμφωνα με την υπουργό, η μετάβαση στο νέο πλαίσιο πρέπει να προχωρήσει με ευθύνη. Το μήνυμα που έστειλε είναι ότι η συζήτηση για τις Πανελλαδικές και το μέλλον του Λυκείου χρειάζεται χρόνο, διάλογο και συναίνεση, ώστε οι όποιες προτάσεις να έχουν ευρύτερη αποδοχή.

