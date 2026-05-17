Πώς βλέπουν οι νέοι έως 35 ετών την απόκτηση κατοικίας

Πίνακας περιεχομένων

Η UIPI ξεκινά πανευρωπαϊκή ανώνυμη έρευνα για το πώς βλέπουν οι νέοι έως 35 ετών την ιδιοκτησία ακινήτων και τα εμπόδια που συναντούν στην πρόσβαση στη στέγη.

Έρευνα της UIPI για την ιδιοκτησία ακινήτων απευθύνεται σε νέους Ευρωπαίους έως 35 ετών, με στόχο να καταγραφεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται σήμερα την απόκτηση κατοικίας, διαμερίσματος, επαγγελματικού χώρου ή άλλου τύπου ακινήτου.

Η πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η στέγαση βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τα θεσμικά όργανα εξετάζουν ζητήματα προσιτότητας, πρόσβασης και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Οι νέοι στο επίκεντρο της συζήτησης για τη στέγαση

Οι νέοι Ευρωπαίοι συγκαταλέγονται στις ομάδες που επηρεάζονται έντονα από τις σημερινές δυσκολίες στην αγορά κατοικίας. Οι αυξημένες τιμές, η περιορισμένη προσφορά και οι πιέσεις στην προσιτότητα καθιστούν την πρόσβαση στην ιδιοκτησία πιο δύσκολη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η καταγραφή των απόψεων των νέων θεωρείται ουσιαστική για τη διαμόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και προσδοκίες τους. Η έρευνα επιδιώκει να αναδείξει όχι μόνο τις φιλοδοξίες τους, αλλά και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν όσοι θέλουν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία.

Τι εξετάζει η πανευρωπαϊκή έρευνα

Η έρευνα της UIPI είναι σύντομη, ανώνυμη και έχει διάρκεια περίπου 5 λεπτών. Απευθύνεται σε νέους έως 35 ετών από όλη την Ευρώπη, ανεξάρτητα από το αν είναι ήδη ιδιοκτήτες, αν θα ήθελαν να γίνουν στο μέλλον ή αν δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ιδιοκτησία.

Το ερωτηματολόγιο διερευνά τις φιλοδοξίες, τα κίνητρα και τις δυσκολίες που συνδέονται με την απόκτηση ακινήτων. Στο πεδίο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται ιδιόκτητες κατοικίες, διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι και άλλοι τύποι ακινήτων.

Γιατί ζητείται η γνώμη των νέων Ευρωπαίων

Η Διεθνής Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων επισημαίνει ότι τα συμπεράσματα της έρευνας είναι απαραίτητα για την προβολή και την υποστήριξη των θέσεων των ιδιοκτητών ακινήτων. Παράλληλα, η διαδικασία αφορά και όσους νέους επιθυμούν να γίνουν ιδιοκτήτες στο μέλλον.

Η χάραξη πολιτικών με βάση πραγματικά στοιχεία απαιτεί σαφέστερη εικόνα για το πώς διαφορετικές γενιές βιώνουν και αντιλαμβάνονται την αγορά κατοικίας. Γι’ αυτό η συμμετοχή των νέων θεωρείται κρίσιμη για την αποτύπωση της σημερινής κατάστασης.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Στην έρευνα μπορούν να λάβουν μέρος νέοι μέχρι 35 ετών από όλη την Ευρώπη. Η πρόσκληση αφορά τόσο όσους έχουν ήδη ακίνητη περιουσία όσο και όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν, αλλά και εκείνους που δεν θεωρούν την ιδιοκτησία βασική τους προτεραιότητα.

Η συμμετοχή γίνεται μέσω του συνδέσμου που έχει δοθεί για την έρευνα εδώ

Ακίνητα: Γιατί αυξάνονται οι τιμές κατοικίας και τα ενοίκια

Αγορά ακινήτων: Εκρηκτική άνοδος σε τιμές και ενοίκια – Οι περιοχές που ξεχωρίζουν