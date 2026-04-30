Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι – Ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για τη λήξη των μαθημάτων στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, ενώ τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά θα χρειαστεί να περιμένουν λίγο παραπάνω.

Σχολεία– Τα μαθήματα σταματούν στα μέσα Μαΐου για τα Γυμνάσια και στα τέλη Μαΐου για τα Λύκεια. Στη συνέχεια, ακολουθεί η περίοδος των εξετάσεων (προαγωγικών, απολυτήριων και Πανελλαδικών).

Στα σχολεία όλων των βαθμίδων, το κουδούνι θα χτυπήσει οριστικά για καλοκαίρι στα μέσα του Ιουνίου.

Πότε κλείνουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία για καλοκαίρι

Ξεκινώντας από τους πιο μικρούς μαθητές, τα μαθήματα κρατάνε μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Πιο συγκεκριμένα, το διδακτικό έτος στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της επικράτειας θα λήξει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια, Α’ και Β’ Λυκείου

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Στα Γυμνάσια, τα μαθήματα ολοκληρώνονται την Τετάρτη 27 Μαΐου.

Στα Λύκεια (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), η τελευταία ημέρα μαθημάτων είναι η Παρασκευή 15 Μαΐου.

Στη συνέχεια, οι μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου και της Α’ και Β’ Λυκείου συμμετέχουν στις ενδοσχολικές εξετάσεις.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει δημοσιευθεί επίσημα ο προγραμματισμός για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε Γυμνάσια και τις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου.

Σε κάθε περίπτωση, όπως γίνεται κάθε χρονιά, εκτιμάται ότι οι εξετάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί έως περίπου τις 15 Ιουνίου.

Πότε τελειώνουν με τις Πανελλήνιες 2026 οι μαθητές της Γ’ Λυκείου

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η τελευταία μέρα μαθημάτων για τα Λύκεια είναι η Παρασκευή 15 Μαΐου. Στη συνέχεια, για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου θα ακολουθήσουν πρώτα οι ενδοσχολικές εξετάσεις και έπειτα οι Πανελληνίες.

Οι ενδοσχολικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά το διάστημα 18-25 Μαΐου, ενώ στις 27 Μαΐου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματά τους.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών αντίστοιχα.

Όσον αφορά την εξέταση των βασικών μαθημάτων, για τα ΓΕΛ τελευταία μέρα των Πανελληνίων είναι η Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα Ιστορία, Φυσική και Οικονομία, ανάλογα με την κατεύθυνση των υποψηφίων.

Στα ΕΠΑΛ, μετά την εξέταση των δύο κοινών μαθημάτων για όλους το Σάββατο 30 Μαΐου (Νέα Ελληνικά) και την Τρίτη 2 Ιουνίου (Άλγεβρα), ακολουθεί ένα δεκαήμερο με την εξέταση των μαθήματων ειδικότητας, ανάλογα με τον τομέα σπουδών των υποψηφίων.

Τελευταία μέρα εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ είναι η Δευτέρα 15 Ιουνίου με τα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Τέλος, η εξέταση των ειδικών μαθημάτων των Πανελληνίων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα γίνει μεταξύ 16 και 25 Ιουνίου.