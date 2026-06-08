Σεισμός στην Εύβοια: Ποιά σχολεία θα μείνουν κλειστά

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Η Εύβοια επλήγη από διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, με τις σοβαρότερες ζημιές να εντοπίζονται σε σπίτια στη Δαφνούσα και το Προκόπι, ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις.

Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες από μηχανικούς για την καταγραφή των ζημιών, ενώ τα δημοτικά σχολεία παραμένουν κλειστά και οι Πανελλήνιες Εξετάσεις διεξάγονται κανονικά.

Στιγμές τρόμου βίωσαν κάτοικοι και επιχειρηματίες στην Εύβοια μετά τις σεισμικές δονήσεις των 5,2, 4,8 και 3,7 Ρίχτερ που «χτύπησαν» την περιοχή το μεσημέρι της Κυριακής. Ο «χορός» των Ρίχτερ συνεχίστηκε και τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/6).

Οι σοβαρότερες ζημιές, εντοπίζονται στη Δαφνούσα με περίπου δέκα σπίτια να έχουν υποστεί ζημιές. Σε σπίτι που κατέγραψε η κάμερα του ΕΡΤnews, οι πέτρινοι τοίχοι έχουν ανοίξει στα δύο, με μεγάλες ρωγμές σε όλο το κτίσμα. Η κάτοικος περιέγραψε ότι βρισκόταν μόνη στο υπνοδωμάτιο όταν «ο τοίχος άρχισε να κουνιέται» και πρόλαβε να βγει έξω την τελευταία στιγμή.

Ζημιές, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, χωρίς όμως να προκαλούν σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας.

Στην περιοχή βρέθηκαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρος Καμπούρης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την κατάσταση στην περιοχή.

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Προκόπι: Τουλάχιστον 15 σπίτια με ζημιές

Στο Προκόπι, οι ζημιές αφορούν σε τουλάχιστον 15 σπίτια. Σε κατοικία ο τοίχος της κουζίνας έχει ανοίξει με μεγάλη ρωγμή, ενώ ζημιές υπάρχουν και στο σαλόνι και στο υπνοδωμάτιο. Η οικογένεια έχει απομακρυνθεί και δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πού θα διανυκτερεύσει.

Οι κάτοικοι θυμούνται έντονα τον περσινό σεισμό, όταν 27 σπίτια είχαν κριθεί ακατάλληλα.

Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες

Από σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου αρχίζουν οι πρώτες αυτοψίες από τους μηχανικούς της ΔΑΕΦΚ, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Με βάση τον χαρακτηρισμό, οι πληγέντες θα υποβάλουν στους δήμους τα δικαιολογητικά:

Ε1

Ε4

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Το έγγραφο αυτοψίας των μηχανικών

Οι οικονομικές ενισχύσεις προβλέπουν:

έως 4.000 ευρώ για κτήρια με κίτρινο χαρακτηρισμό

έως 6.000 ευρώ για κόκκινο

έως 1.000 ευρώ/τ.μ. για ανακατασκευή, έως 150 τ.μ.

Η διαδικασία εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί εντός μίας εβδομάδας.

Κανονικά οι Πανελλήνιες – Κλειστά τα Δημοτικά

Με απόφαση του Δήμου, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα ενώ τα Γυμνάσια και τα Λύκεια δεν λειτουργούν λόγω εξετάσεων.

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά, καθώς τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται απολύτως ασφαλή.