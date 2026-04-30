Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους: «Κλείδωσε» η ημερομηνία – Δείτε πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Ο Κοινωνικός Τουρισμός 2026 της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ξεκινά τη Δευτέρα 4 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες να υποβάλουν αιτήσεις για επιδοτούμενες διακοπές. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 13 Μαΐου, με σαφές χρονοδιάγραμμα για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) και διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατομμυρίων ευρώ. Προβλέπεται η χορήγηση 25.000 επιταγών, που καλύπτουν τόσο τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα όσο και την ακτοπλοϊκή μετακίνηση.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς γίνεται η αίτηση

Δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι που προέρχονται από τον πρώην ΟΑΕΕ και καταβάλλουν εισφορά 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν την αίτησή τους εντός της προθεσμίας, καθώς μετά τις 13 Μαΐου η διαδικασία κλείνει. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται μέσω μοριοδότησης, με κριτήρια όπως εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση και προηγούμενη συμμετοχή.

Διάρκεια και παροχές του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μηνών, με έναρξη την 1η Ιουνίου 2026. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Σε ορισμένες περιοχές προβλέπονται περισσότερες διανυκτερεύσεις χωρίς κόστος. Συγκεκριμένα, σε νησιά όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος παρέχονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις, ενώ σε περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων) φτάνουν έως 12.

Επιδότηση εισιτηρίων και αυξημένα ποσά

Εκτός από τη διαμονή, το πρόγραμμα καλύπτει και μέρος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως ο Αύγουστος, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Η αυξημένη ενίσχυση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για συγκεκριμένες περιοχές που έχουν πληγεί.

Νέες ρυθμίσεις και συμμετοχή παρόχων

Μία από τις βασικές αλλαγές του φετινού προγράμματος είναι η απευθείας συμμετοχή των πολύτεκνων γονέων, χωρίς τη διαδικασία μοριοδότησης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα συμμετέχουν τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ οι αιτήσεις των παρόχων υποβάλλονται έως τις 20 Μαΐου. Οι ήδη εγγεγραμμένοι πάροχοι εντάσσονται αυτόματα, με την προϋπόθεση επικαιροποίησης των στοιχείων τους.