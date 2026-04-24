ΔΟΥ: Έρχονται οι «e-Ειδικοί Ταμίες» – Όλες οι λεπτομέρειες

Πίνακας περιεχομένων

Δημοσιεύθηκε η απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη διαχείριση και την είσπραξη δημοσίων εσόδων που γίνονται εκτός των ΔΟΥ.

Ειδικότερα, στην απόφαση επισημαίνεται πως, οι πολίτες δεν θα χρειάζεται πλέον να επισκέτονται τη ΔΟΥ για την αποπληρωμή ορισμένων οφειλών καθώς την εν λόγω είσπραξη θα μπορούν να την κάνουν ειδικά εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Δημοσίου, οι «Ειδικοί Ταμίες».

Αυτοί θα μπορούν να το κάνουν ακόμη και εκτός εφορίας, όπως σε υπηρεσίες, σε δήμους ή ακόμη σε επιτόπιους ελέγχους.

Η πληρωμή

Αξίζει να σημειωθεί πως, τη στιγμή που πραγματοποιεί ο πολίτης μια πληρωμή για μια οφειλή κλπ σε δήμο/ σε υπηρεσία/ σε επιτόπιο έλεγχο κλπ, μετά του χορηγείται αποδεικτικό. Επίσης επισημαίνεται πως, όλες οι συναλλαγές θα “περνάνε” σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή, προκειμένου να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και έλεγχος. Τα χρήματα που εισπράττονται, θα αποδίδονται στο Δημόσιο το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα περιορίζονται τα λάθη ή ακόμη στο να γίνουν καθυστερήσεις.

Ταυτόχρονα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα διενεργούν αυστηρούς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλα γίνονται με σωστό τρόπο. Εάν όμως διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα ή έλλειμμα, τότε θα γίνεται άμεσα η ενεργοποίηση διαδικασιών ελέγχου. Ακόμη, αν κάποιος πληρώσει κατά λάθος μεγαλύτερο ποσό ή δεν όφειλε να πληρώσει, τότε προβλέπεται να επιστραφούν τα χρήματα μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας.