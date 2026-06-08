Πανελλήνιες 2026: Μαθητής πήγε με περιπολικό στην εξέταση – Δείτε τι έγινε

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Μαθητής στη Θεσσαλονίκη κινδύνευσε να χάσει τη συμμετοχή του στις Πανελλαδικές λόγω μποτιλιαρίσματος στην Περιφερειακή, με την ΕΛ.ΑΣ. να παρεμβαίνει ώστε να φτάσει εγκαίρως στο εξεταστικό κέντρο.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη συνοδεύτηκαν το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου από έντονη κινητοποίηση, καθώς το κυκλοφοριακό χάος στην Περιφερειακή Οδό απείλησε να στερήσει από μαθητή τη συμμετοχή του στην εξέταση.

Ο υποψήφιος, που είχε ακινητοποιηθεί μέσα στο μποτιλιάρισμα, κατάφερε τελικά να φτάσει στο εξεταστικό του κέντρο λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της διαδικασίας, μετά από παρέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας και συνεχή επικοινωνία των εκπαιδευτικών αρχών με τις σχολικές μονάδες.

Η επιχείρηση για να προλάβει την εξέταση

Η πιο κρίσιμη περίπτωση, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρο Κόπτση, αφορούσε μαθητή από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο υποψήφιος είχε εγκλωβιστεί στην Περιφερειακή Οδό και κινδύνευε να μην προλάβει την έναρξη των εξετάσεων.

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Για να μη χαθεί η συμμετοχή του, κινητοποιήθηκε άμεσα η ΕΛ.ΑΣ. Περιπολικό έφτασε στο σημείο και άνοιξε δρόμο μέσα στην κυκλοφοριακή συμφόρηση, συνοδεύοντας τον μαθητή μέχρι το εξεταστικό κέντρο.

Το μποτιλιάρισμα που προκάλεσε συναγερμό

Το πρωινό μποτιλιάρισμα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης προκάλεσε σοβαρές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις υποψηφίων. Αρκετοί μαθητές αντιμετώπισαν πρόβλημα κατά τη μετάβασή τους προς τα σχολεία όπου εξετάζονταν.

Οι εκπαιδευτικές αρχές παρακολουθούσαν την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο και βρίσκονταν σε διαρκή επαφή με τις σχολικές μονάδες. Στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι η εξεταστική διαδικασία θα εξελισσόταν ομαλά, παρά τις δυσκολίες στους δρόμους.

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Τι δήλωσε ο Αλέξανδρος Κόπτσης

Ο κ. Κόπτσης, μιλώντας στον Status FM, ανέφερε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να μη χάσει κανένας μαθητής την εξέταση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «κάναμε τα πάντα για να μη χάσει ούτε ένας μαθητής την εξέταση».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η προστασία των υποψηφίων και η ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η άμεση παρέμβαση, στην περίπτωση του μαθητή από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, αποδείχθηκε καθοριστική.

Η περίπτωση μαθητή ΕΠΑΛ που δεν πρόλαβε

Δεν είχαν, ωστόσο, όλες οι περιπτώσεις θετική κατάληξη. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ένας μαθητής ΕΠΑΛ έχασε τελικά τη συμμετοχή του στις εξετάσεις.

Ο μαθητής προσήλθε με καθυστέρηση περίπου μισής ώρας, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Η καθυστέρηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορέσει να συμμετάσχει στη διαδικασία.

Γιατί είναι κρίσιμη η έγκαιρη ενημέρωση

Ο κ. Κόπτσης τόνισε ότι σε έκτακτες καταστάσεις οι υπηρεσίες μπορούν να παρέμβουν και να βοηθήσουν αποτελεσματικά. Προϋπόθεση, όμως, είναι να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.

Όπως επισήμανε, η άμεση επικοινωνία με τις εκπαιδευτικές αρχές μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την αποφυγή αντίστοιχων περιστατικών. Το περιστατικό της Δευτέρας έδειξε ότι η γρήγορη κινητοποίηση μπορεί να κάνει τη διαφορά για έναν υποψήφιο που κινδυνεύει να χάσει την εξέταση.