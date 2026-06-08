Καιρός: Πού έρχονται καταιγίδες

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Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός σήμερα Κυριακή 07/06 θα κινηθεί σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και να φτάνει τοπικά έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η ημέρα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριες συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Το σκηνικό, ωστόσο, δεν θα μείνει αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς και βοριάδες στα πελάγη

Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με τις περισσότερες περιοχές να κινούνται στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, η θερμοκρασία θα ανέβει περισσότερο, φτάνοντας κατά τόπους τους 34 με 35 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στα πελάγη θα είναι κατά τόπους ενισχυμένοι, αγγίζοντας τα 6 μποφόρ.

Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Οι τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, μετά την ανάπτυξη νεφώσεων τις θερμές ώρες της ημέρας. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, με πιθανότητα να έχουν πρόσκαιρα ισχυρό χαρακτήρα.

Στα δυτικά ηπειρωτικά, οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανές στα ορεινά της Ηπείρου, ενώ αντίστοιχα φαινόμενα αναμένονται και στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Η εικόνα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με ανέμους μεταβλητούς και ασθενείς, έντασης 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα θα αρχίσει με ηλιοφάνεια. Το απόγευμα, όμως, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στους γύρω ορεινούς όγκους. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αρχικά θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Βροχές και πιθανές έντονες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 32 βαθμούς, ενώ στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσει τοπικά τους 34 βαθμούς.

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλές στην αρχή της ημέρας. Το απόγευμα θα υπάρξουν παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με βροχές στα ορεινά και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς στα νησιά και έως 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Ανατολικά ηπειρωτικά, νησιά και Κρήτη

Σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, ο ουρανός θα είναι αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Τις θερμές ώρες, όμως, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα παραμείνει καθαρός σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι βοριάδες θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 31 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται αίθριες συνθήκες, με βορειοδυτικούς ανέμους 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ από το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί από 21 έως 32 βαθμούς.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Τη Δευτέρα 08/06 ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά ορεινά, ενώ το πρωί και το βράδυ θα υπάρχει κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα, κυρίως στα δυτικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 4 με 6 μποφόρ και τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Την Τρίτη 09/06 αναμένονται αραιές νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν πρόσκαιρα στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά. Οι βοριάδες θα πνέουν 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Την Τετάρτη 10/06 θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις τις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά και μπόρες ή πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη πρωί και βράδυ, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Την Πέμπτη 11/06 ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με απογευματινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά που θα προκαλέσουν μπόρες. Στα βόρεια ορεινά υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, ενώ στα δυτικά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο.