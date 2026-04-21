Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πίνακας περιεχομένων

Έως τις αρχές Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» του οποίου στόχος είναι να αναβαθμιστούν παλαιές και ενεργοβόρες κατοικίες που παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον 3 έτη.

Έως τις αρχές Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» του οποίου στόχος είναι να αναβαθμιστούν παλαιές και ενεργοβόρες κατοικίες που παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον 3 έτη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι στα 500 εκατομμύρια ευρώ και αφορά σχεδόν 15.000 με 20.000 κατοικίες.

Τα χαρακτηριστικά

Ακόμη επισημαίνεται πως τα σημαντικά στοιχεία του προγράμματος είναι τα εξής

Η επιδότηση και οι ενισχύσεις

Στο 80% ορίζεται το βασικό ποσοστό επιδότησης, ενώ προβλέπονται να δοθούν επιπρόσθετες ενισχύσεις +5% για ακίνητα σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές και +5% για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο φτάνει το ανώτατο επιλέξιμο κόστος ανακαίνισης ή έως 36.000 ευρώ είναι ανά κατοικία.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να πληροί κάποιος για να ενταχθεί στο πρόγραμμα είναι συγκεκριμένα. Ειδικότερα:

Το ετήσιο εισοδηματικό όριο για:

τους άγαμους είναι 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 ευρώ για ζευγάρια. Τα ποσά αυτά είναι προσαυξημένα κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί.

τις μονογονεϊκές οικογένειες είναι στα 39.000 ευρώ και δίνεται μια επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Τα ακίνητα

Βασική προϋπόθεση για να ενταχθεί ένα ακίνητο στο πρόγραμμα είναι να ενοικιαστεί για τουλάχιστον 5 χρόνια, ενώ είναι αναγκαία η υλοποίηση τουλάχιστον 3 ενεργειακών παρεμβάσεων προκειμένου να αναβαθμιστεί η ενεργειακή κλάσης του κτιρίου.

Η κατανομή του προϋπολογισμού του έργου κατά 60% έως 80% για εργασίες ανακαίνισης και κατά 20% έως 40% για ενεργειακή αναβάθμιση.

Οι επιλέξιμες εργασίες για κατοικίες έως 120 τ.μ.

Αυτές περιλαμβάνουν:

Ανακαίνιση υδραυλικών

ελαιοχρωματισμούς

ντουλάπες

κουζίνες

επισκευές πατωμάτφων

πόρτες

αντικατάσταση κουφωμάτων.

Το 60% με 80% είναι οι μέσες επισκευές του σπιτιού και το 20% με 40% είναι οι ενεργειακές αναβαθμίσεις.Δηλαδή κουφώματα, θερμοπροσόψεις, αντλία θερμότητας, ηλιακούς θερμοσίφωνες κλπ, ότι αφορά το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης.

Η διευκρίνιση

Όποιος συμμετάσχει στον λόγω πρόγραμμα θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει το Εξοικονομώ και το Ανακαινίζω.

Το κεφάλαιο

Ο δικαιούχος του προγράμματος δεν θα χρειαστεί να δώσει κάποια χρήματα για τις παραπάνω εργασίες καθώς ο μηχανικός αξιολογεί την επισκευή των εργασιών αυτών και μετά εάν αυτές εγκριθούν, τότε ο τελευταιίος θα πληρωθεί απευθείας από το πρόγραμμα, δηλαδή θα πάρει την επιδότηση και θα έχει τον ρόλο του ανάδοχου.