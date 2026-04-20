Νέο πρόγραμμα για ανακαίνιση σπιτιού: Έως 90% επιδότηση – Ο όρος για να πάρετε τα χρήματα

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» δίνει επιδοτήσεις έως 90% για ανακαίνιση κατοικιών, με υποχρεωτική διάθεση τους στην αγορά ενοικίων.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» έρχεται να ενισχύσει την αγορά ενοικίων, προσφέροντας σημαντικές επιδοτήσεις για την αναβάθμιση παλαιών κατοικιών, με βασικό στόχο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα σπιτιών για μόνιμη κατοικία. Η παρέμβαση αυτή επικεντρώνεται κυρίως σε διαμερίσματα που παραμένουν κλειστά, επιχειρώντας να τα επαναφέρει σε χρήση.

Η κρατική στήριξη συνοδεύεται από συγκεκριμένες δεσμεύσεις, καθώς οι ιδιοκτήτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα καλούνται να διαθέσουν τα ακίνητά τους για κατοικία και όχι για τουριστική εκμετάλλευση. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών για οικογένειες και νέους.

Υψηλές επιδοτήσεις για ανακαινίσεις

Το πρόγραμμα προβλέπει ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά επιδότησης, που ξεκινούν από το 80% και μπορούν να φτάσουν έως και το 90% σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στα υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης εντάσσονται πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία, καθώς και ακίνητα που βρίσκονται σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το κόστος για τον ιδιοκτήτη περιορίζεται σημαντικά, καλύπτοντας ακόμη και μόλις το 10% της συνολικής δαπάνης. Η επιδότηση αφορά ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, από υδραυλικές εργασίες έως ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Πόσα χρήματα προβλέπονται και για πόσα σπίτια

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο την ανακαίνιση από 15.000 έως 20.000 κατοικιών. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως σε παλαιότερα διαμερίσματα, ιδιαίτερα εκείνα που κατασκευάστηκαν τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Η επιχορήγηση υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του ακινήτου, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Συνολικά, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Υποχρεωτική χρήση για κατοικία

Βασικός όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η δέσμευση για τη χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία. Οι ιδιοκτήτες που λαμβάνουν την επιδότηση δεν μπορούν να αξιοποιήσουν το ακίνητο για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφορμών όπως η Airbnb.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει για διάστημα πέντε ετών, κατά το οποίο το ακίνητο πρέπει είτε να κατοικείται από τον ιδιοκτήτη είτε να εκμισθώνεται για μόνιμη διαμονή. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της διαθεσιμότητας κατοικιών στην αγορά.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν διαμορφωθεί ώστε να καλύπτουν ευρύ φάσμα πολιτών. Ένας άγαμος μπορεί να συμμετάσχει με εισόδημα έως 25.000 ευρώ, ενώ για ζευγάρια το όριο διαμορφώνεται στα 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Παράλληλα, δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός για τους ενδιαφερόμενους, ούτε περιορισμός στον αριθμό των ακινήτων που μπορεί να διαθέτει κάποιος για ανακαίνιση, διευρύνοντας σημαντικά τις δυνατότητες συμμετοχής.