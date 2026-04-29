Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοί δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

Από τον Μάιο ξεκινά η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης. Η σχετική πλατφόρμα θα ανοίξει μέσω της gov.gr, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να προετοιμάσουν εγκαίρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου επιλεξιμότητας. Το ενδιάμεσο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για τη συγκέντρωση εγγράφων, όπως το ενεργειακό πιστοποιητικό των κατοικιών.

Ποιες κατοικίες αφορά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990 και παραμένουν κλειστές ή εκτός χρήσης για τουλάχιστον δύο χρόνια. Εκτιμάται ότι έως και 400.000 κατοικίες μπορούν να ενταχθούν, εκ των οποίων περίπου 200.000 εμφανίζουν χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και άλλες τόσες δεν διαθέτουν ενεργή σύνδεση με τη ΔΕΗ.

Νέο πρόγραμμα για ανακαίνιση σπιτιού: Έως 90% επιδότηση

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τι αλλάζει για όσους θέλουν να σώσουν το σπίτι τους

Επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο όριο τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ για ενεργειακές παρεμβάσεις προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης 20%. Σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα, το «Ανακαινίζω» καλύπτει και ευρύτερες εργασίες ανακαίνισης, όπως αναβάθμιση κουζίνας ή δαπέδων.

Τι ισχύει για το «Σπίτι μου 2»

Αναφορικά με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», ο Νίκος Παπαθανάσης διευκρίνισε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια λήγει στις 2 Ιουνίου, ενώ η εκταμίευση μπορεί να συνεχιστεί και μετά την ημερομηνία αυτή. Παράλληλα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να καταθέσει αίτημα αναθεώρησης στο Ecofin τον Ιούλιο, στο πλαίσιο περαιτέρω ενίσχυσης των στεγαστικών πολιτικών.